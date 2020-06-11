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  4. Pakistan’da bir eşek kumar suçlamasıyla tutuklandı

Pakistan’da bir eşek kumar suçlamasıyla tutuklandı

İLGİNÇ HABERLER  | 11.06.2020 13:54 | Son Güncelleme

Pakistan’da polis, yasa dışı olan bahis oyunlarına dahil olduğu gerekçesiyle bir eşeği tutukladı.

Pakistan’da bir eşek kumar suçlamasıyla tutuklandı

Olay geçtiğimiz hafta sony, Pakistan’ın Pencap bölgesinin doğusunda kalan Rahim Yar Khan şehrinde meydana geldi. Yerel polis, halka açık yerlerde kumar oynamak suçuyla sekiz kişiyi sorguya aldı.

Bu kişilerin eşek yarışı üzerine bahis oynadıkları söylendi. Pakistan TV kanalı Samaa TV’nin bildirdiğine göre olay yerine giden polis, bahis oynayan kişilerle birlikte eşeği de halk için tehdit oluşturduğu gerekçesiyle aldı.

Şüphelilere ayrıca 120 bin Pakistan rupisi para cezası kesildi. Kumarı önleme yasasınca eşek dahil toplam dokuz tutuklama yapılmış oldu.

Sorgulanmak için karakolun dışında bağlı olarak beklediği düşünülen eşeğin videosu viral oldu.

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Pakistan’da kamusal alanda kumar oynamak yasalara aykırı. Cezalar ise 500 rupiden başlayarak bir yıl hapis cezasına kadar değişebiliyor. Eşeğin tutuklanmasına ilişkin polis yetkilileri “Diğer şüphelilerle birlikte eşek de tutuklandı” diyerek olayı doğruladı.


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