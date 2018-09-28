HABER

Pakistan'da bir okul müdürü, öğrenciyi sopayla dövdü

İLGİNÇ HABERLER  | 28.09.2018 22:16 | Son Güncelleme

Pakistan’ın Pencap eyaletinde bir okul müdürünün çocuk yaştaki bir öğrenciye uyguladığı şiddeti gösteren videonun ortaya çıkması ülkede infiale neden oldu.

Pakistan’ın Pencap eyaletindeki Chakwal bölgesindeki bir okul müdürünün çocuk yaştaki öğrenciyi sopa ile dövdüğü videonun ortaya çıkması ülkede gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan ve Shafiq Awan olarak kimliği tespit edilen kişinin küçük çocuğu dövdüğü video kısa sürede viral olarak yayıldı.

Videonun yayılması üzerine okul müdürüne tepki yağarken, vatandaşlar hükümete okullarda böyle insanlık dışı uygulamaların önüne geçilmesi için denetim yapılması konusunda çağrıda bulundu.


PARTNERİş yerinde mobbinge uğruyorsanız mutlaka bunu yapın!İş yerinde mobbinge uğruyorsanız mutlaka bunu yapın!
İntihar girişimini tazyikli suyla püskürttüİntihar girişimini tazyikli suyla püskürttü
Aracın altın kalan çocuğun mucize kurtuluşu kameradaAracın altın kalan çocuğun mucize kurtuluşu kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Pakistan dayak müdür Çocuk Shafiq Awan

En Çok Okunan Haberler

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Meteoroloji 30 Eylül Pazar günü için uyardı! İşte kırbaç kasırgası uyarıları

Meteoroloji 30 Eylül Pazar günü için uyardı! İşte kırbaç kasırgası uyarıları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti

Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması

Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İntihar girişimini tazyikli suyla püskürttü

İntihar girişimini tazyikli suyla püskürttü

Aracın altın kalan çocuğun mucize kurtuluşu kamerada

Aracın altın kalan çocuğun mucize kurtuluşu kamerada

Düğünde sandalyeyle garip dans kahkahaya boğdu

Düğünde sandalyeyle garip dans kahkahaya boğdu

Anne köpeğin yavrusu için verdiği çaba kamerada

Anne köpeğin yavrusu için verdiği çaba kamerada

10. kattan düşen bebeği alt kattaki komşu yakaladı

10. kattan düşen bebeği alt kattaki komşu yakaladı

Dünyanın en büyük ikinci kulesine böyle yıldırım düştü

Dünyanın en büyük ikinci kulesine böyle yıldırım düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.