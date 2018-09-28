Pakistan'da bir okul müdürü, öğrenciyi sopayla dövdü

Pakistan’ın Pencap eyaletindeki Chakwal bölgesindeki bir okul müdürünün çocuk yaştaki öğrenciyi sopa ile dövdüğü videonun ortaya çıkması ülkede gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan ve Shafiq Awan olarak kimliği tespit edilen kişinin küçük çocuğu dövdüğü video kısa sürede viral olarak yayıldı.

Videonun yayılması üzerine okul müdürüne tepki yağarken, vatandaşlar hükümete okullarda böyle insanlık dışı uygulamaların önüne geçilmesi için denetim yapılması konusunda çağrıda bulundu.



