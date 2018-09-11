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Pakistan'da bir pazar yerinde mide bulandıran görüntü: Çürük üzümleri kırmızıya boyayıp satıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 11.09.2018 11:00 | Son Güncelleme

İngiliz basını Pakistan'da anbean kaydedilen kamera görüntülerini okuyucularına duyurdu ve oldukça ciddi bir sağlık ihlali yapıldığını aktardı. Görüntülerde, Pakistan'da bir pazarcının çürümüş beyaz üzümleri sprey boya ile kırmızıya boyadıktan sonra sattığı görülüyor. Ürünleri satın alan müşteriler tarafından kameraya çekilen satıcı, yaptığından hiç pişmanlık duymadığını ifade ederken, bölgede çok sayıda turistin ishal olduğu belirtildi.

Pakistan’da tatil yapan İngiliz turist Layla Khan’ın çektiği mide bulandırıcı görüntüler sosyal medyada ve İngiliz basınında gündem oldu. 23 yaşındaki turistin çektiği video, Pakistan’ın Afzalpur köyünde bir pazarcının yaptığı iğrenç olayı gözler önüne seriyor.

İsmi açıklanmayan pazarcının tezgahın arkasına geçerek sprey boyayla çürük ve beyaz üzüm salkımlarını kırmızıya boyarken görülüyor. Keyifle üzümleri boyarken videoya çekildiğini fark eden adam hiç umursamadan işine devam ediyor. Yerel basın, pazardan alışveriş yapan tüketici ve turistlerin mide ve sindirim sistemlerinde rahatsızlık yaşadıklarını aktardı. Haberlerde, turistlerin ishal olduğu vurgulandı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
biz de turistleri böyle yaparak kandıralım.çok eğlenceli.
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