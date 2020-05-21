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Pakistan'da Burcu Kıratlı rüzgarı esiyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 22:08 | Son Güncelleme

TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul rüzgarı Pakistan’da da sürüyor. Dizinin oyuncularından Burcu Kıratlı’nın canlandırdığı Gökçe Hatun karakteri Pakistan halkı tarafından da çok sevildi.

Pakistan'da Burcu Kıratlı rüzgarı esiyor!

TRT 1'in rekortmen dizisi Diriliş Ertuğru yurt dışında da izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Diriliş Ertuğrul dizisinin Pakistan'da gösterilmesinin ardından Burcu Kıratlı, Pakistan halkının sevgisini kazandı.

Pakistan halkı güzel oyuncuyla ilgili övgü dolu paylaşımlarda bulundu. Burcu Kıratlı da Instagram'ın hikaye bölümünden İngilizce olarak sevenlerine teşekkür etti.

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Pakistan halkının sempatisini kazanan Burcu Kıratlı’nın tüm dünyanın kabusu haline gelen corona virüsün son bulmasının ardından Pakistan’da bir reklam filmi çekeceği konuşuluyor.

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