Pakistan'da Burcu Kıratlı rüzgarı esiyor!

TRT 1'in rekortmen dizisi Diriliş Ertuğru yurt dışında da izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Diriliş Ertuğrul dizisinin Pakistan'da gösterilmesinin ardından Burcu Kıratlı, Pakistan halkının sevgisini kazandı.

Pakistan halkı güzel oyuncuyla ilgili övgü dolu paylaşımlarda bulundu. Burcu Kıratlı da Instagram'ın hikaye bölümünden İngilizce olarak sevenlerine teşekkür etti.

Pakistan halkının sempatisini kazanan Burcu Kıratlı’nın tüm dünyanın kabusu haline gelen corona virüsün son bulmasının ardından Pakistan’da bir reklam filmi çekeceği konuşuluyor.

