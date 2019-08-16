Pakistan'da camide patlama: Ölü ve yaralılar var

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Pakistan'da camide patlama

Dawn gazetesinde yer alan habere göre, Ketta'nın Kuçlak bölgesinde bir camide cuma namazı sırasında minberin altına yerleştirilen zaman ayarlı bombanın infilak ettirilmesi sonucu en az 4 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Polis yetkilileri, hayatını kaybedenler arasında caminin imamının da bulunduğunu belirtti.

Yaralıların tedavi altına alındığı hastanede acil durum ilan edilirken olay yerine gelen güvenlik güçleri bölgeyi güvenlik çemberine aldı.

ÖLENLER ARASINDA TALİBAN LİDERİNİN KARDEŞİ DE VAR Bombalı saldırıda ölenlerden birinin Taliban’ın lideri Heybetullah Ahundzade’nin kardeşi Hafız Ahmedullah olduğu ortaya çıktı.

Polisin ilk açıklamasına göre patlama, caminin içine yerleştirilen bir patlayıcının infilak etmesi neticesinde gerçekleşti.

Pakistan Başbakanı Imran Khan, bombalı saldırıyı kınadı ve olayla ilgili yetkili makamlardan hemen bir rapor istedi.

Öte yandan saldırıyı henüz üstlenen olmadı.