Pakistan'da elektrik kesintisi bütün ülkeyi karanlığa sürükledi

Cumartesi gece yarısından sonra ülkedeki bütün şehirlerde elektriğin kesildiği tespit edildi.

Pakistan'ın başkent İslamabat, Karaçi ve Lahor gibi ülkenin büyük şehirleri de kesintiden etkilendi.

Yetkililer, elektriğin geri gelmesinin birkaç saati bulabileceğini söyleyerek vatandaşlara sakin kalmalarını telkin etti.

Elektrik kesintileri Pakistan'da sık görülüyor; bu yüzden hastane gibi elektriğe ihtiyaç duyan kurumlarda benzin ile çalışan jeneratörler bulunuyor.

SORUŞTURMA AÇILDI

Pakistan Enerji Bakanı Ömer Eyüp Han, pazar günü erken saatlerde Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bütün ülkeyi etkisi altına alan elektrik kesintisi, enerji transfer sisteminin frekansında ani bir düşüş olması dolayısıyla meydana geldi" dedi.

Elektrik kesintisinin nedeniyle ilgili bir soruşturmanın yürütüldüğünü aktaran Han, daha sonra Peşaver gibi bazı şehirlerde elektriğin geri geldiğini aktardı.

Pakistan'da enerji kesintisi bazı bölgelerde birkaç saat boyunca elektriğin olmamasına neden olabiliyor.

Daha önce elektrik kesintileri sokaklarda eylemlerin yapılmasına neden olmuştu.

2013'te Belucistan bölgesindeki bir enerji santralinde teknik bir hatanın meydana gelmesi üzerine bütün ülkenin elektrik ağı çökmüştü.



