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Pakistan’da Ertuğrul Gazi’nin iki heykeli birden dikildi

DÜNYA HABERLERİ  | 24.06.2020 17:45 | Son Güncelleme

Pakistan'da ramazan ayıyla birlikte devlet televizyonu PTV'de yayımlanmaya başlayan Diriliş Ertuğrul dizisinin etkisi büyüyor.

Pakistan’da Ertuğrul Gazi’nin iki heykeli birden dikildi

Başbakan İmran Han'ın isteğiyle Urduca dublajlı yayımlanan dizi, ülkede magazin medyası ve izleyicilerin en çok konuştuğu yapımlar arasına girdi.

Lahor kentinde de Ertuğrul Gazi’nin iki heykeli birden dikildi.

Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Muhammed Şehzad Çima, “Bu heykel, Ertuğrul’un açtığı cihadın bütün dünyada bize sağladığı saygıyı ve Osmanlı Sultanlığı’nı ne kadar sevdiğimizi gösteriyor” dedi.

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Çima, insanların heykelle birlikte fotoğraf çektirmek için uzaklardan geldiğini ve Ertuğrul Gazi’nin adını heykelin dikildiği meydana vermeyi planladıklarını da ifade etti.

Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Gazi’nin babasının anlatıldığı dizi, devlet kanalı PTV’de şimdiye kadar yayımlanmış en popüler program oldu.

PTV’nin YouTube kanalına yüklenen dizinin ilk bölümünün izlenme sayısı, iki ayda 58 milyonu aştı.

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Kanalın yöneticisi Amir Manzur, “İnsanlar bunu Game of Thrones’un Türk versiyonu gibi görüyor” dedi.

Reuters haber ajansı, dizinin haklarına sahip olan TRT’nin Pakistan’dan telif ücreti almadığını belirtti.

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