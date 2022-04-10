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  4. Pakistan’da görevden alınan Başbakan Imran Khan'ın destekçileri sokaklara döküldü

Pakistan’da görevden alınan Başbakan Imran Khan'ın destekçileri sokaklara döküldü

10.04.2022 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan Ulusal Meclis’inde yapılan güven oylamasında hükümetinin güven oyu alamaması üzerine Başbakan Imran Khan görevden alındı. Khan’ın destekçileri sokaklara çıkarak, kararı protesto etti. Binlerce kişinin katıldığı protestolarda eylemciler, muhalefet liderlerine karşı sloganlar atarak, ABD’nin müttefiklerinin ’hain’ olduğunu dile getirdi.

Pakistan’da görevden alınan Başbakan Imran Khan'ın destekçileri sokaklara döküldü

Pakistan’da Ulusal Meclis’te Başbakan Imran Khan ve hükümeti için dün güven oylaması yapılmış, hükümetinin güven oyu alamaması üzerine Khan başbakanlık görevinden alınmıştı. Khan’ın görevden alınmasının ardından Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) Partisi’nin destekçileri, Karaçi ve Lahor kentlerinde kararı protesto etti. Binlerce kişinin katıldığı protestolarda eylemciler, muhalefet liderlerine karşı sloganlar atarak, ABD’nin müttefiklerinin ’hain’ olduğunu dile getirdi.

AA-20220409-27521105-27521099-PAKISTAN_MECLISINDE_YAPILAN_GUVENSIZLIK_OYLAMASI_SONUCU_IMRAN_HAN_HUKUMETI_DUSTU

Görevden ayrıldıktan bir gün sonra, eski Başbakan Khan, takipçilerine Pakistan’ın özgürlük mücadelesinin bugün yabancı bir rejim değişikliği komplosuna karşı yeniden başladığını söyleyerek, “Pakistan 1947’de bağımsız bir devlet oldu ama özgürlük mücadelesi bugün yabancı bir rejim değişikliği komplosuna karşı yeniden başlıyor” ifadelerini kullandı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan
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