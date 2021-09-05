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  4. Pakistan'da güvenlik noktasına intihar saldırısı! 4 ölü, 20 yaralı

Pakistan'da güvenlik noktasına intihar saldırısı! 4 ölü, 20 yaralı

05.09.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde askeri güvenlik noktasına düzenlenen intihar saldırısında 4 güvenlik gücü personelinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

Pakistan'da güvenlik noktasına intihar saldırısı! 4 ölü, 20 yaralı

Pakistan’ın Belucistan eyaletindeki Ketta kentinde askeri güvenlik noktasına intihar saldırısı düzenlendi. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 4 güvenlik gücü personelinin hayatını kaybettiği, en az 20 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yerel kaynaklar, saldırganın bomba yüklü motosikletle askeri araca çarpması sonucu patlama meydana geldiğini ifade etti.

Patlamada yaralananların hastaneye kaldırıldığı bazılarının durumunun ise ağır olduğu kaydedildi.

Olay yeri güvenlik ekipleri tarafından kordon altına alınırken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan
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