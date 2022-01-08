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Pakistan'da kar kabusu! 21 kişi donarak hayatını kaybetti

08.01.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan’da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Pencap eyaletine bağlı tatil beldesi Murree ve Galyat bölgesinde dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışında araçlarında mahsur kalan 21 kişi hayatını kaybetti. Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, "İnşallah bugün akşama kadar bin aracı kurtaracağız. İnsanları yürüyerek bölgeye gitmesine de izin vermiyoruz. Ziyaret zamanı değil" diyerek sadece yiyecek ve battaniye taşıyan araçların girişine izin verildiğini aktardı.

Pakistan'da kar kabusu! 21 kişi donarak hayatını kaybetti

Pakistan’ın Murree şehrinde yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan 21 kişi donarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında bir polis memuru, eşi ve 5 çocuğu da bulunuyor. Federal hükümet, kurtarma operasyonları için ordu personelini görevlendirdi. Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, hafta sonu tatili için bölgeye çok sayıda kişinin akın ettiğini belirterek, "Murree, 15-20 yıl aradan sonra çok sayıda turist gördü ve buna bağlı olarak bir kriz yaşandı" ifadelerini kullandı.

''BİN ARACI KURTARACAĞIZ''

Yaklaşık bin aracın bölgede mahsur kaldığını belirten Bakan Ahmed, başkent İslamabad'dan Murree'ye giden yolun kapatıldığını duyurdu. Ahmed, "İnşallah bugün akşama kadar bin aracı kurtaracağız. İnsanları yürüyerek bölgeye gitmesine de izin vermiyoruz. Ziyaret zamanı değil" diyerek sadece yiyecek ve battaniye taşıyan araçların girişine izin verildiğini aktardı.

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AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Pencap Eyalet Başbakanı Usman Buzdar ise Murree'yi afet bölgesi ilan etti. Hastanelerde, karakollarda, yönetim ofislerinde ve kurtarma hizmetlerinde de alarm durumuna geçildi.

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Pakistan Meteoroloji Servisi, 6-9 Ocak arasında Murree ve Galyat için yoğun kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Son günlerde yoğun kar yağışını görmek için turistik bölgeye 100 binden fazla araç girişi olduğu, bu durumun bölgedeki yollarda büyük bir trafik sıkışıklığına yol açtığı belirtiliyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan
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