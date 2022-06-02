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Pakistan'da korkunç olay! Hareket halindeki trende toplu tecavüze uğradı

02.06.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel saldırıların arttığı Pakistan'da bir bilet müfettişi, iki çocuk annesi bir kadına havasız ekonomi sınıfı koltuğu yerine klimalı bir kompartıman sunarak onu Pakistan'ın en büyük şehri Karaçi'ye giden bir trenin boş kompartımanına çekti. Genç anne hareket halindeki trende toplu tecavüze uğradı.

Pakistan'da korkunç olay! Hareket halindeki trende toplu tecavüze uğradı

Bir bilet müfettişi, Multan ile ülkenin en büyük şehri Karaçi arasındaki 500 millik yolculuk sırasında seyahat eden genç bir kadına birinci sınıf klimalı bir kompartıman sunarak onu ekonomi sınıfındaki koltuğundan alıp boş kompartımana yönlendirdi. İçeride bekleyen denetleyici ve diğer üç adam kadını tehdit ettiler ve sırayla ona tecavüz ettiler.

YAKALANDILAR

Demiryolları Emniyet Müdürü Faysal Shahkar, geçen hafta Bahauddin Zakaria Ekspresi treninde gerçekleşen bu şok edici saldırıyı teyit etti. Pakistan gazetesi Dawn'ın haberine göre, şüphelilerin her biri tutuklanmaktan kurtulmak umuduyla Pencap'ın uzak bölgelerine kaçtılar ama yine de birer gün arayla polis tarafından yakalandılar.

GÜVENLİK EKSİKLİĞİ

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Halkın idam çağrısında bulunmasına sebep olacak kadar büyük bir öfkeye yol açan bu olay, ülke çapında büyük tepki uyandırdı. Dawn gazetesinde yayınlanan bir yazı ise trende güvenliğin neden bu kadar gevşek olduğunu sorguladı ve bu durumun suça meyilli insanları nasıl cesaretlendirebileceğine dikkat çekti.

TAM 14.000 KADIN

Al Jazeera'nin bildirdiğine göre, tahminler son dört yılda Pakistan'da tecavüze uğrayan kadın sayısını yaklaşık 14.000 olduğunu gösteriyor. Ancak resmi veriler, tecavüzcülerin yüzde üçünden daha azının cezalandırıldığını söylüyor. Bu düşük mahkumiyet oranı, kusurlu yargı, kusurlu soruşturmalar ve toplumsal tabulardan kaynaklanmaktadır.

FAYDA ETMEDİ

Ulusal Polis Bürosu, "Bu rakam buzdağının görünen kısmı olabilir, çünkü çoğu vaka bildirilmiyor" dedi. Geçen yıl kabul edilen bir tecavüz karşıtı yasa, mahkemelerin suçluların kimyasal hadım edilmesini emretmesine izin veriyor ancak bu, saldırıları caydırmış gibi görünmüyor. Milletvekilleri, cinsel saldırı davalarını hızlandıracak özel mahkemelerin kurulması yoluyla daha hızlı mahkumiyete izin verecek yasaları da onayladılar.

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