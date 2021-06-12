Pakistan'da Kovid-19 aşısı olmayı reddedenlerin cep telefonlarına el konulacak

Haftalarca süren sert kısıtlamalara rağmen üçüncü koronavirüs dalgası yaşanan Pakistan'da aşılanma oranları da düşüş gösterince yetkililer yeni yaptırım yöntemlerine başvurmaya başladı.

Pencap eyalet yetkilileri, koronavirüs aşısı olmayı reddeden vatandaşların kullandıkları cep telefonlarının bloke edilerek devre dışı bırakılacağını açıkladı.

Pencap Sağlık Departmanı sözcüsü Hammad Raza, "Başlangıçta bu sadece bir öneriydi, ancak insanlar aşı olmakta çok tereddüt ettiler ve bu yüzden karar uygulamaya sokuldu" dedi.

Raza, bu yeni tedbirin nasıl uygulanacağına devlet telekomünikasyon dairesinin karar vereceğini söyledi.

''TELEFONUMU KULLANMAMAK ZOR AMA AŞIDAN ÇOK KORKUYORUM''

Pakistan Genç Doktorlar Derneği başkanı Salman Haseeb AFP'ye yaptığı açıklamada, "Pakistan'ın eğitim seviyesi düşük. İnsanlar ayrıca aşılar hakkında söylentiler ve yanlış bilgiler yayıyorlar. Dolayısıyla hükümetin bilgilendirme kampanyaları kısa vadede işe yaramayacaktır. Herkesin aşı olmasını sağlamak için yasadan yararlanmak zorundalar" dedi.

Ülkede aşının kısırlığa ve ölüme neden olduğuna ilişkin yayılan söylentilerin vatandaşları korkuttuğu belirtiliyor.