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Pakistan'da ortalık karıştı! Evlere benzin döküp ateşe verdiler: En az 33 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
23.11.2024 17:36
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Pakistan'ın Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde Sünni ve Şii gruplar arasında şiddet olayları yaşandı. Çıkan olaylarda en az 33 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Üst düzey bir polis memuru, "İlk bilgiler 300'den fazla dükkanın ve 100'den fazla evin yakıldığını gösteriyor" dedi.

Pakistan'da ortalık karıştı! Evlere benzin döküp ateşe verdiler: En az 33 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Pakistan'ın Hayber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Kurram bölgesinde Sünni ve Şii gruplar arasında şiddet olayları yaşanıyor. Bagan ve Bacha Kot'ta silahlı kişilerin dükkanları, evleri ve kamu mallarını ateşe verdiği belirtildi.

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EVLERE BENZİN DÖKÜP ATEŞE VERDİLER

Polis 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin ise yaralandığını aktardı. Üst düzey bir polis memuru, "Saat 19.00 civarında bir grup Şii, Sünnilerin çoğunlukta olduğu Bagan Çarşısı'na saldırdı. Ateş ettikten sonra tüm çarşıyı ateşe verdiler ve yakındaki evlere girip benzin döküp ateşe verdiler. İlk bilgiler 300'den fazla dükkanın ve 100'den fazla evin yakıldığını gösteriyor" diyerek Sünnilerin de karşılık verdiğini ifade etti.

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150 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kurram'da son aylarda mezhep çatışmaları giderek artmış, yaklaşık 150 kişi yaşamını yitirmişti. Son olarak iki gün önce bir konvoya düzenlenen saldırıda 42 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA

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Pakistan
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