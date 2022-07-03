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Pakistan'da otobüs vadiye uçtu! 19 ölü

03.07.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde 30’dan fazla yolcu taşıyan bir otobüs vadiye devrildi. Kazada 19 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı. Polis, otobüsün sürücünün hız yapması nedeniyle virajlı yolda kontrolünü kaybederek vadiye yuvarlandığını kaydetti.

Pakistan’ın Belucistan eyaletine bağlı Shirani ilçesinden Ketta şehrine gitmekte olan 30’dan fazla yolcu taşıyan otobüs vadiye uçtu. Yetkililer, olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiğini belirtti. Olayda 19 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin ise yaralandığı açıklanırken, yaralıların en yakın hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

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"HIZ YAPTI, KONTROLÜNÜ KAYBETTİ"

Bölge polisinden Hafız Qasim Kakar, otobüsün sürücünün hız yapması nedeniyle virajlı yolda kontrolünü kaybederek vadiye yuvarlandığını söyledi.

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Belucistan Eyalet Başbakanı Mir Abdul Qudoos Bizenjo, yaptığı açıklamada olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan belucistan kaza otobüs
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