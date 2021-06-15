Pakistan'da polise bedava hamburger vermeyen çalışanlar gözaltına alındı

Pakistan'ın Lahor şehrinde bulunan Johnny & Jugnu adındaki Fast Food restoranında hamburger siparişlerini bedavaya tüketmek isteyen polis memurları çalışanlardan red cevabı alınca tüm personeli gözaltına aldı.

''BAŞIMIZA İLK KEZ GELMİYOR''

Fast food zinciri sosyal medyada, ''Bu ilk kez başımıza gelmiyor ancak bunun son olmasını istiyoruz'' şeklinde bir açıklama yaptı. Restoran sahibi gözaltına alınanların üniversite öğrencisi olduğunu da belirtti.

''BEDAVA YEMEĞİ ALIŞKANLIK HALİNE GETİRDİLER''

Açıklamaya göre, ‘bedava yemeği alışkanlık haline getiren’ polisler, istekleri reddedilince tehdit savurarak işletmeyi terk etti, iki gün sonra tekrar gidip önce müdürü sonra da tüm çalışanları hiçbir gerekçe göstermeden gözaltına aldı. Mutfağı kapatmalarına izin verilmedi; kızartma makineleri açıkken, müşteriler sipariş beklerken polis merkezine götürüldüler. Orada tutuldukları yedi saat boyuna hakarete uğradılar.

Polis yetkilisi Inam Ghani, olay sonrası Twitter'dan bir açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada dün olaya karışan dokuz polis memurunun açığa alındığı yer alırken, ''Hiç kimse yasaları kendi eline alamayacak. Olaya karışan tüm görevliler cezalandırılacaktır'' dedi.

