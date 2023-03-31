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Pakistan'da ücretsiz kumanya izdihamı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

31.03.2023 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan’ın Karaçi şehrinde, bir fabrikanın işçilerine ücretsiz kumanya dağıtımı yapması faciaya yol açtı. Yaşanan izdihamda 8'i kadın, 3'ü çocuk 11 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Ülkede geçtiğimiz günlerde de bedava un izdihamında da 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Pakistan'da ücretsiz kumanya izdihamı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan basınındaki haberlere göre, şehrin Site bölgesinde bir fabrika, çalışanlarının ailelerine ücretsiz gıda maddeleri dağıtılacağını açıkladı.

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GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINMADI

Gıda maddelerinin bulunduğu paketin dağıtımında güvenlik önlemi alınmaması sebebiyle yaşanan izdihamda 8'i kadın, 3'ü çocuk 11 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Polis, dağıtımı organize eden 7 kişiyi gözaltına aldı.

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Hayber Pahtunhva ve Pencap eyaletlerinde 27 Mart'ta hükümetin dağıttığı bedava un nedeniyle yaşanan izdihamlarda 2'si kadın 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Pakistan'da "bedava un" izdihamı! Çok sayıda ölü ve yaralı var Pakistan'da "bedava un" izdihamı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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