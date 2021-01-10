Pakistan'da ülke çapında elektrik kesintisi! Sebebini kimse bilmiyor

Aralarında başkent İslamabad'ın da olduğu Karaçi, Lahor, Multan ve Ravalpindi gibi çok sayıda şehir, güç kesintisi nedeniyle karanlığa gömüldü. Karaçi'deki Uluslararası Cinnah Havalimanı'na da elektrik verilemiyor.

İslamabad Emniyet Müdür Yardımcısı Hamza Şefkat, elektrik kesintisinden kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, Ulusal Elektrik İletim Şirketinin elektrik hatlarındaki bir sorun nedeniyle kesinti olduğunu ifade etti. Şefkat, elektriklerin gelmesinin zaman alacağını belirtti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ülkede, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açılan "#blackout" (elektrik kesintisi) yazılı hashtag, 20 binden fazla paylaşımla TrendTopic (TT) oldu.

Başbakan İmran Han'ın Danışmanı Dr. Şahbaz Gill ise yaptığı açıklamada, Enerji Bakanı Ömer Eyüp ile elektrik kesintisi hakkında görüştüğünü söyledi. Gill, Bakan Eyüp'ün tüm ekibinin kesintinin giderilmesi için çalıştığını anlattı.

Bu arada Enerji Bakanı Eyüp de sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, güç dağıtım sistemindeki akımın 50'den 0'a düştüğünü, bunun da elektrik kesintisine neden olduğunu belirtti.