Pakistan'da yasaklanan TikTok'tan açıklama!

App Annie, TechCrunch’a verdiği demeçte, TikTok’un geçen ay Pakistan’da yaklaşık 33 milyon kullanıcısı olduğunu bildirdi. Pakistan Telekom Otoritesi (PTA), mahkemeden emri aldıktan sonra, Twitter’da servis sağlayıcılara uygun şekilde “TikTok uygulamasına erişimi derhal engellemek için” talimatlar verdiğini doğrulayan bir açıklama yayınladı. Baş Yargıç Qaiser Rashid Khan, TikTok videolarının “toplumda kabalık yaydığını” söyledi. Ary News TV ise platformun etik olmayan ve ahlak dışı içerik barındırdığını yazdı. PTA’nın mahkemeye “sakıncalı ve uygunsuz” içeriğin kaldırılması için şirkete başvurduğunu söylemesinin ardından TikTok yetkililerle iş birliği yapana kadar uygulamanın engellenmesi gerektiğine karar verdi.

İŞTE TİKTOK'UN AÇIKLAMASI

El Cezire’ye gönderilen açıklamada bir sözcü, platformu ve moderasyon uygulamalarını savundu. “TikTok, uygunsuz içeriği platformdan uzak tutmak için güçlü önlemlerle yaratıcı ifadenin temeli üzerine inşa edilmiştir. Pakistan’da yerel dilde denetim ekibimizi büyüttük ve topluluk kurallarımızı ihlal eden içeriği bildirmek ve kaldırmak için mekanizmalara sahibiz. Pakistan’da yaratıcılık ve eğlence için bir yuva bulan milyonlarca TikTok kullanıcısı ve içerik oluşturucusuna hizmet vermeye devam etmeyi dört gözle bekliyoruz. ” şeklinde konuştu.