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Pakistan'da yasaklanan TikTok'tan açıklama!

15.03.2021 09:18 | Son Güncelleme:
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Pakistan'da yasaklanan TikTok'tan açıklama!

Pakistan’daki Tiktok kullanıcıları, Peşaver Yüksek Mahkemesi’nin kararının ardından uygulamaya bir daha erişemeyecek. Al Jazeera, Ary News TV ve diğer yerel haber kaynaklarına göre, mahkeme, kararı duruşma sırasında uygulamaya karşı bir dilekçe olarak verdi.

App Annie, TechCrunch’a verdiği demeçte, TikTok’un geçen ay Pakistan’da yaklaşık 33 milyon kullanıcısı olduğunu bildirdi. Pakistan Telekom Otoritesi (PTA), mahkemeden emri aldıktan sonra, Twitter’da servis sağlayıcılara uygun şekilde “TikTok uygulamasına erişimi derhal engellemek için” talimatlar verdiğini doğrulayan bir açıklama yayınladı. Baş Yargıç Qaiser Rashid Khan, TikTok videolarının “toplumda kabalık yaydığını” söyledi. Ary News TV ise platformun etik olmayan ve ahlak dışı içerik barındırdığını yazdı. PTA’nın mahkemeye “sakıncalı ve uygunsuz” içeriğin kaldırılması için şirkete başvurduğunu söylemesinin ardından TikTok yetkililerle iş birliği yapana kadar uygulamanın engellenmesi gerektiğine karar verdi.

İŞTE TİKTOK'UN AÇIKLAMASI

El Cezire’ye gönderilen açıklamada bir sözcü, platformu ve moderasyon uygulamalarını savundu. “TikTok, uygunsuz içeriği platformdan uzak tutmak için güçlü önlemlerle yaratıcı ifadenin temeli üzerine inşa edilmiştir. Pakistan’da yerel dilde denetim ekibimizi büyüttük ve topluluk kurallarımızı ihlal eden içeriği bildirmek ve kaldırmak için mekanizmalara sahibiz. Pakistan’da yaratıcılık ve eğlence için bir yuva bulan milyonlarca TikTok kullanıcısı ve içerik oluşturucusuna hizmet vermeye devam etmeyi dört gözle bekliyoruz. ” şeklinde konuştu.

Bu, Pakistan’da uygulamanın ilk yasaklanışı değil. Financial Times’ın belirttiği gibi, yeni yasalar, şirketlerin “Pakistan’ın bütünlüğünü, güvenliğini ve savunmasını” tehdit edenler de dahil olmak üzere rahatsız edici içeriği kaldırmasını gerektiriyor. TikTok’un ilk yasaklanması, yeni yasaların çıkmasından önceydi. Yetkililerin “ahlaksız ” videolara ev sahipliği yaptığına karar vermesinden sonra yasaklama emri gelmişti. Bununla birlikte, PTA, TikTok’un Pakistan’ın “toplumsal normlarına” ve yasalarına göre klipleri yumuşatma sözü vermesinden birkaç gün sonra yasağı kaldırmıştı.

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sosyal medya tiktok Pakistan
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