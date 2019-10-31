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Pakistan'da yolcu treninde yangın faciası! Çok sayıda ölü var

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 08:42 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Pakistan'ın Liyakatpur kenti yakınlarında üç vagonu alev alan yolcu treninde ilk belirlemelere göre 62 kişi hayatını kaybetti

Pakistan Demiryolları Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki Karaçi'den kuzeyindeki Ravalpindi'ye giden Tezgram ekspresinde, Rahim Yar Han kentinin Liyakatpur ilçesi yakınlarında bir patlamanın ardından yangın çıktığını bildirdi.

PATLAMA NEDENİ 'KAMP OCAĞI' TÜPÜ

Ahmed, patlamaya yolcuların yanlarında taşıdıkları, kahvaltı hazırlamak için kullandıkları, "kamp ocağı" olarak bilinen iki küçük tüpün neden olduğunu belirterek, trendekilerdeki yolculardan bazılarının patlama sonrasında ve yangın sırasında panikle trenden atladıkları için hayatını kaybettiğini belirtti.

PAKİSTAN ORDUSU DOKTOR GÖNDERDİ

Rahim Yar Han Emniyet Müdürü Amir Taimur, Geo News haber sitesine yaptığı açıklamada, üç vagonu tamamen saran yangın ve patlama nedeniyle ölü sayısının 62'ye ulaştığını kaydetti.

Öte yandan kurtarma ve tedavi çalışmalarına destek için Pakistan ordusu da doktorlarını bölgedeki hastanelere ve kaza yerine yolladı.

Ordu, durumu kritik olan yolcuları, başka hastanelere transfer için helikopter ambulans da gönderileceğini açıkladı.

(AA-Reuters)

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan tren yolcu yangın

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Hepsine allah rahmet etsin dost kardeş ülke bize destek veren dört ülkeden biri
sene 2019 su gelen haberlere bak bu olay avrupada veya amerikada olsaydi ne kadar dikkat cekilirdi hindistan pakistan gibi nufusu cok insanin degersiz oldugu yerde gerceklesince ciddiye almiyor kimse
Allah rahmet eylesin.
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