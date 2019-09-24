HABER

Pakistan’daki 5.8 büyüklüğünde deprem: 19 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 24.09.2019 19:53 | Son Güncelleme

Pakistan tarafından yönetilen Azad Keşmir bölgesinin en büyük şehri olan Mirpur'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde en az 19 kişinin hayatını kaybettiği, 300’den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

Pakistan sınırları içerisinde kalan Azad Keşmir bölgesinde bulunan Mirpur kentinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel basına konuşan Bölge Komisyon Üyesi Raja Qaiser, deprem sonucu en az 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kişinin de yaralandığını açıkladı. Sarsıntının, İslamabad, Rawalpindi, Sialkot, Murree, Jhelum, Charsadda, Swat, Abbottabad, Bajaur, Nowshera, Mansehra, Battagram, Torghar ve Kohistan'da hissedildiği bildirildi.

Gelen ilk bilgilere göre yaralı ve ölü sayısının artmasından korkulduğu, yolların da zarar görmesi nedeniyle yardımın gecikebileceği belirtildi.

Ulusal Afet Yönetim Otoritesi (NDMA) ve İl Afet Yönetim Otoritesi (PDMA) ise kurtarma operasyonlarını yürütülmesi ve depremin neden olduğu yıkım hakkında bilgi toplanması için çalışmalara başladı. NDMA’dan yapılan açıklamada 24 saat içinde artçı sarsıntılarında da beklendiği kaydedildi.

Pakistan Ordusunun Basın Birimi (ISPR) de depremden etkilenen insanlara yardım etmek için ordunun yardım faaliyetlerinin başladığını bildirdi. ISPR’den yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı, bölgedeki deprem mağdurları için sivil idareye yardımda bulunması amacı ile acil kurtarma birliklerini seferber etti. Havacılık ve tıbbi destek ekipleriyle ordu birlikleri bölgeye gönderildi” denildi.

(İHA)

İstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına vatandaşlar koştuİstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına vatandaşlar koştu
ABD'den Irak'taki vatandaşlarına uyarı!ABD'den Irak'taki vatandaşlarına uyarı!
Cem Özdemir Yeşiller Meclis Grubu Başkanı seçilemediCem Özdemir Yeşiller Meclis Grubu Başkanı seçilemedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Pakistan deprem

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

15 bin TL maaşlı iş! Dünyaca ünlü şirket personel arıyor

15 bin TL maaşlı iş! Dünyaca ünlü şirket personel arıyor

'Çatışma olasılığıyla karşı karşıyayız'

'Çatışma olasılığıyla karşı karşıyayız'

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Demirören'den flaş başkanlık açıklaması!

Demirören'den flaş başkanlık açıklaması!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

YPG ile ÖSO arasında çatışma

YPG ile ÖSO arasında çatışma

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD, Irak'taki vatandaşlarına 'artan gerginlik' uyarısı yaptı

ABD'den Irak'taki vatandaşlarına uyarı!

Afrin’de bomba yüklü araçla saldırı: 4 ölü, 10 yaralı

Afrin’de bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Trump kürsüden İran'a resti çekti

Trump kürsüden İran'a resti çekti

BM'den çok önemli açıklama: Çatışma olasılığıyla karşı karşıyayız!

'Çatışma olasılığıyla karşı karşıyayız'

Mahkeme kararını verdi: Hukuka aykırı!

Mahkeme kararını verdi: Hukuka aykırı!

Rusya'dan yeni vize açıklaması!

Rusya'dan yeni vize açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.