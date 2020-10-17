Pakistan'dan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a tepki

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Paşinyan'ın 15 Ekim'de bir Rus kanalına verdiği röportajdaki iddiaları reddedilerek, söz konusu ifadelerin "asılsız ve mesnetsiz" olduğu vurgulandı.

Ermenistan liderliğinin, Azerbaycan'a karşı yasa dışı eylemlerini örtbas etmek için "sorumsuzca" propogandaya başvurmasının "talihsizce" olduğu belirtilen açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Azerbaycan ordusunun ana vatanını savunacak kadar güçlü olduğu ve yabancı güçlere ihtiyaçlarının bulunmadığı" yönündeki sözleri hatırlatıldı.

Pakistan'ın sürekli Azerbaycan’a diplomatik, manevi ve siyasi destek verdiğine işaret edilen açıklamada, İslamabad yönetiminin kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olmaya ve her türlü saldırıya karşı meşru müdafaa hakkını desteklemeye devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, Pakistan'ın, iki taraf arasındaki uzun süreli barışın ve ilişkilerin normalleşmesinin, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarının eksiksiz ve kapsamlı uygulanması ve Ermenistan güçlerinin Azerbaycan topraklarından çekilmesine bağlı olduğuna inandığı kaydedildi.

AA

