Pakistan Dışişleri Bakanı: "İşgal altındaki Keşmir'de insani durum kötüleşti"

"İşgal altındaki Keşmir'de insani durum, 4 ayı aşkın süredir Hindistan tarafından uygulanan abluka ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle kötüleşti."

İkili görüşmede Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan'a Cammu Keşmir konusu hakkında bilgi veren Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, şunları kaydetti:

Görüşmede başta Cammu Keşmir'deki mevcut durum olmak üzere, uluslararası ve bölgesel konular ile iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda güçlendirilmesinin yolları ele alındı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kureyşi, Riyad'da Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan bin Abdullah Al Suud ile bir araya geldi.

RİYAD (AA) - Resmi ziyaret için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gelen Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, "İşgal altındaki Keşmir'de insani durum, 4 ayı aşkın süredir Hindistan tarafından uygulanan abluka ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle kötüleşti." dedi.

Riyad'daki görüşmede ayrıca iki ülke arasında "güvenlik ve bölgesel barış konusundaki koordinasyon ve istişarelerin sürmesi" üzerinde anlaşmaya varıldı.

- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, Anayasa'nın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim'de resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh, "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış sokağa çıkma yasağıyla internet, telefon ve ulaşımda yasaklar getirilmişti.

Ayrıca bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

