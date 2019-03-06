HABER

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureşi: "Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginliğin azaldığı görülüyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2019 15:15 | Son Güncelleme

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginliğin azaldığının görüldüğünü söyledi.Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginliğin azalmasındaki payını anlatarak, "Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginliğin azaldığı görülüyor.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginliğin azaldığının görüldüğünü söyledi.
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginliğin azalmasındaki payını anlatarak, "Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginliğin azaldığı görülüyor. Bu olumlu bir gelişme" açıklamasında bulundu. Kureşi, "Özel diplomasinin işe yaradığını söylemek istiyorum ve ABD Dışişleri Bakanına, anlaşmazlığın çözülmemesini sağlamadaki rolü için teşekkür ediyorum" ifadelerini kaydetti.
Dışişleri Bakanı Kureşi, ayrıca barışın sağlanmasında rol oynadıkları için Çin, Rusya, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün büyükelçilerine de teşekkür etti. Kureşi, "Ayrıca Kartarpur koridor girişimi hakkında daha fazla konuşmak için Hindistan’a bir delegasyon göndereceğiz" dedi.
Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir eyaletine bağlı Pulwama kasabasında 14 Şubat’ta gerçekleştirilen ve 45 Hintli askerin ölümüyle sonuçlanan intihar saldırısının ardından Pakistan ve Hindistan arasında gerginlik oluşmuştu.
Hindistan, daha sonra 14 Şubat saldırısını gerçekleştiren Pakistan yanlısı Ceyş-i Muhammed grubuna ait büyük bir eğitim kampını bombaladığını açıklamıştı. İslamabad yönetimi ise hava sahasını ihlal eden 2 Hint jetini vurduğunu açıklamıştı. Pakistan vurduğu bir jetin görüntülerini paylaşırken diğer jetin sınırın Hindistan tarafına düştüğünü duyurmuş, Hindistan ise bir Pakistan jetini vurduğunu ileri sürse de bir delil gösterememişti. Uçağı Pakistan kontrolündeki Cemmu Keşmir bölgesi üzerinde düşürülen ve Pakistan tarafından alıkonulan filo komutanı Hint pilot Abhinandan Varthaman 68 saat esir tutulduktan sonra serbest bırakılmış ve Wagah sınırından Hindistan’a geçmesine izin verilmişti.
Bu olaylar sırasında hava sahasını sivil uçuşlara da kapatan Pakistan, 4 Mart’ta uçuşları yeniden başlattığını duyurmuştu.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
AK Parti’li Ünal: "Türkiye şehirlerinden ve kırsalından terörü temizledi"AK Parti’li Ünal: "Türkiye şehirlerinden ve kırsalından terörü temizledi"
Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu: Beka mücadelesi istiklal mücadelesidirProf. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu: Beka mücadelesi istiklal mücadelesidir

En Çok Okunan Haberler

Bülent Uygun istifa etti

Bülent Uygun istifa etti

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

Soylu, 'İlk kez söylüyorum' diyerek operasyon kararını açıkladı

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

'2200'den geldim' dedi! Anlattıkları şoke etti

'2200'den geldim' dedi! Anlattıkları şoke etti

Survivor'da sevgili şoku! Gelen mesajlarla gözyaşlarını tutamadı

Survivor'da sevgili şoku! Gelen mesajlarla gözyaşlarını tutamadı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Ankara'da dev uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne içiyorsun sen?

DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne içiyorsun sen?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na tepki

Özgür Özel'den çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Siyasette gerilim tırmanıyor! Çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Semih Yalçın duyurdu! MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan görevden alındı

MHP'li Başkan görevden alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.