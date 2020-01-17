Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi: Keşmirlilere geleceklerini belirleme hakkı verin

WASHINGTON (AA) - Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Keşmir konusunda, "Onlara (Keşmirlilere) kendi geleceklerini belirleme hakkı verin. Ne istediklerine onlar karar versin. Eğer Hindistan'ın bir parçası olmak istiyorlarsa olsunlar. Eğer Pakistan'la olmak istiyorlarsa olsunlar." değerlendirmesinde bulundu.

Washington merkezli düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) tarafından düzenlen panelde konuşan Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Pakistan-ABD ilişkileri ve bölgesel konularda önemli açıklamalar yaptı.

Keşmir konusunun karmaşık bir mesele olduğunu kaydeden Kureyşi, sorunun çözümünde demokratik değerlerin uygulanması gerektiğini söyledi.

Kureyşi, Hindistan'ın Keşmir konusunda uluslararası topluma "demokrasi" mesajı verdiğini hatırlatarak, "Eğer demokrasiye inanıyorsanız neden bu değerler Keşmir konusunda da uygulanmasın? Onlara (Keşmirlilere) kendi geleceklerini belirleme hakkı verin. Ne istediklerine onlar karar versin. Eğer Hindistan'ın bir parçası olmak istiyorlarsa olsunlar. Eğer Pakistan'la olmak istiyorlarsa olsunlar." ifadelerini kullandı.