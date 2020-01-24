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Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi: "Turizm için Türkiye, Malezya ve Suudi Arabistan’la yardımlaşmak istiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 22:40 | Son Güncelleme

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi: "Turizm için Türkiye, Malezya ve Suudi Arabistan’la yardımlaşmak istiyoruz"

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, İngiltere'nin Pakistan'a gidecek vatandaşları için yaptığı seyahat uyarısının kapsamının daraltmasının Pakistan turizmine fayda sağlayacağını belirterek, "Türkiye, Malezya ve Suudi Arabistan'la Pakistan turizminin tanıtılması için yardımlaşmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Multan kentinde basın mensuplarına açıklama yapan Kureyşi, vatandaş ve güvenlik güçlerinin desteğiyle ülkede güvenlik risklerinin ortadan kaldırıldığını belirtti.

Kureyşi, İngiltere’nin bu kararının Pakistan’ın imajı açısından önemli bir gelişme olduğunu belirterek, "Pakistan’ın güvenlik konusunda attığı adımları İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştüm. Bu konu ABD Başkanı Donald Trump’la yapılan toplantılarda da gündeme geldi." ifadelerini kullandı.

Pakistan Başbakanı İmran Han ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın Pakistan’a turizm yatırımları konusunda görüşme yaptığını kaydeden Kureyşi, "Türkiye, Malezya ve Suudi Arabistan’la Pakistan turizminin tanıtılması için yardımlaşmak istiyoruz. Zaten üç ülkeyle de turizm yatırımları için görüşüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere’nin İslamabad Büyükelçiliği, bugün yaptığı açıklamayla, Pakistan’ı ziyaret edecek Birleşik Krallık vatandaşlarına yönelik seyahat uyarılarının kapsamının daraltıldığını ve ülkenin kuzeyine seyahatlerin artık güvenlik açısından riskli olmadığını duyurmuştu.

Açıklamada British Airways’in Pakistan uçuşlarının yeniden başlaması ve Cambridge Dükü Prens William’ın Pakistan’ı ziyaret etmesinin güvenlik riskinin ortadan kalkmasıyla gerçekleştiği belirtilmişti.

İngiltere, Pakistan’a yönelik seyahat uyarısını son olarak 2015 yılında güncellemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan Pakistan Dışişleri Bakanı Makdum Şah Mahmud Hüseyin Kureyşi

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