Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi AA'ya konuştu

CENEVRE (AA) - BAYRAM ALTUĞ - Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, özel statüsü kaldırılan ve çeşitli kısıtlamalara maruz kalan Cammu Keşmir'deki Hindistan'ın eylemlerini "soykırım" olarak nitelendirdi.
Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisinde pazartesi günü başlayan İnsan Hakları Konseyinin (İHK) 42'inci oturumu için İsviçre'ye gelen Bakan Kureyşi, Keşmir'de 5 Ağustos'ta patlak veren krize yönelik yoğun temaslarda bulundu.
Bakan Kureyşi, ziyaretinin son gününde Keşmir sorunu, Afganistan'daki barış süreci ve Türkiye ile ikili ilişkiler hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
İHK'de salı günü yaptığı konuşmada Keşmirli Müslümanlara yönelik tüm dünyaya "soykırım" uyarısında bulunan Kureyşi, "Müslüman çoğunluğun yaşadığı bir eyaleti Müslüman azınlığın yaşadığı bir eyalete dönüştürürseniz, hem de tartışmalı ve zorla işgal edilmiş bir bölgede bunu yapıyorsanız, bu bir soykırım şeklidir. Bu beni endişelendiriyor." dedi.
Kureyşi, ABD'deki 11 Eylül saldırılarından sonra Hindistan'ın "kurnazca" hareket ettiği ve Keşmir'de "kendi kaderini tayin etme" mücadelesi veren Müslümanlara terörist muamelesi yaptığını belirterek, "Onlar (Keşmir Müslümanları) terörist değil. Kendi hakları için mücadele veriyorlar ve bu mücadelenin terörizmle özdeşleştirilmemesi gerekiyor." diye konuştu.
Avrupa'da ve ABD'de İslamofobi'nin yükseldiğini ve bundan endişe duyduğunu anlatan Kureyşi, Pakistan, Türkiye ve Malezya'nın İslamofobi konusunda BM'de ortak bir etkinlik düzenleyeceğini aktardı.
- "BM'deki ortak bildiriye Türkiye öncülük etti"
Türkiye ve Pakistan arasındaki ikili ilişkilerin " her zaman mükemmel seviyede" olduğunu vurgulayan Kureyşi, "Her iki tarafta da iyi niyet üst düzeyde. Türkler daima Pakistan'ı destekliyor ve Pakistan da her zaman Türkiye'nin yanında. Hatta daha dün İslam İşbirliği Teşkilatının forumunda bunun tezahürünü gördük." dedi.
Kureyşi, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan'ın forumda İslam ülkeleri büyükelçileri arasında ilk sözü alarak 50'den fazla ülkenin, Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlallerini durdurması için Hindistan'a yönelik imza koyduğu ortak bildiriye öncülük ettiği bilgisini paylaştı.
- "Başkan Erdoğan Pakistan'a gidecek"
"Dolayısıyla Türkiye ilişkilerimiz iyi durumda. Yakın bir zamanda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Pakistan'a bekliyoruz." diyen Kureyşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde Türkiye ve Pakistan arasındaki ekonomik ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alınacağını kaydetti.
Kureyşi, iki ülke arasındaki mevcut askeri iş birliğinin ise "iyi durumda" olduğunun altını çizdi.
- Taliban'a "barışa şans verin" çağrısı
Kureyşi, Taliban ve ABD arasında başlayan Afganistan'da barış görüşmelerine ilişkin ise "Barış sürecini destekliyoruz. Sürece biz olanak tanıdık. Benim (Taliban'a) mesajım lütfen şiddeti azaltmayı düşünün ve barışa şans verin." dedi.
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 50'den fazla ülke, Keşmir'deki insan hakları ihlallerini durdurması için Hindistan'a çağrı yapmıştı.
Ortak bildiride, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Ofisi'ne sunularak kayıt altına alınacak ortak bildiride, Keşmir halkının özellikle yaşam, özgürlük ve temel insan haklarına saygı gösterilmesi ve korunması, Hindistan'ın, Keşmir'de başlattığı sokağa çıkma yasağının derhal kaldırılması, iletişim araçlarına uygulanan kısıtlamaların sona erdirilmesi ve siyasi tutukluların serbest bırakılması, Hindistan güçlerinin, Keşmir halkına aşırı güç kullanmayı derhal durdurması, pelet tabancalarının kullanılmaması, insan hakları örgütlerine ve uluslararası medyaya engelsiz erişim sağlanması ve "korkunç" insan hakları ihlallerinin soruşturulması için BM bünyesinde soruşturma komisyonu kurulması talebinde bulunulmuştu.
- Cammu Keşmir'in özel statüsü kaldırılmıştı
Hindistan, anayasanın, yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.
İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.
Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı, verdiği kararla ortadan kaldırmıştı.
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