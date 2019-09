Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi AA'ya konuştu

Avrupa'da ve ABD'de İslamofobi'nin yükseldiğini ve bundan endişe duyduğunu anlatan Kureyşi, Pakistan, Türkiye ve Malezya'nın İslamofobi konusunda BM'de ortak bir etkinlik düzenleyeceğini aktardı.

- "BM'deki ortak bildiriye Türkiye öncülük etti"

Türkiye ve Pakistan arasındaki ikili ilişkilerin " her zaman mükemmel seviyede" olduğunu vurgulayan Kureyşi, "Her iki tarafta da iyi niyet üst düzeyde. Türkler daima Pakistan'ı destekliyor ve Pakistan da her zaman Türkiye'nin yanında. Hatta daha dün İslam İşbirliği Teşkilatının forumunda bunun tezahürünü gördük." dedi.

Kureyşi, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan'ın forumda İslam ülkeleri büyükelçileri arasında ilk sözü alarak 50'den fazla ülkenin, Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlallerini durdurması için Hindistan'a yönelik imza koyduğu ortak bildiriye öncülük ettiği bilgisini paylaştı.

- "Başkan Erdoğan Pakistan'a gidecek"

"Dolayısıyla Türkiye ilişkilerimiz iyi durumda. Yakın bir zamanda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Pakistan'a bekliyoruz." diyen Kureyşi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde Türkiye ve Pakistan arasındaki ekonomik ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alınacağını kaydetti.