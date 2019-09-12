Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi AA'ya konuştu

CENEVRE (AA) - BAYRAM ALTUĞ - Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, özel statüsü kaldırılan ve çeşitli kısıtlamalara maruz kalan Cammu Keşmir'deki Hindistan'ın eylemlerini "soykırım" olarak nitelendirdi.

Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisinde pazartesi günü başlayan İnsan Hakları Konseyinin (İHK) 42'inci oturumu için İsviçre'ye gelen Bakan Kureyşi, Keşmir'de 5 Ağustos'ta patlak veren krize yönelik yoğun temaslarda bulundu.

Bakan Kureyşi, ziyaretinin son gününde Keşmir sorunu, Afganistan'daki barış süreci ve Türkiye ile ikili ilişkiler hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İHK'de salı günü yaptığı konuşmada Keşmirli Müslümanlara yönelik tüm dünyaya "soykırım" uyarısında bulunan Kureyşi, "Müslüman çoğunluğun yaşadığı bir eyaleti Müslüman azınlığın yaşadığı bir eyalete dönüştürürseniz, hem de tartışmalı ve zorla işgal edilmiş bir bölgede bunu yapıyorsanız, bu bir soykırım şeklidir. Bu beni endişelendiriyor." dedi.

Kureyşi, ABD'deki 11 Eylül saldırılarından sonra Hindistan'ın "kurnazca" hareket ettiği ve Keşmir'de "kendi kaderini tayin etme" mücadelesi veren Müslümanlara terörist muamelesi yaptığını belirterek, "Onlar (Keşmir Müslümanları) terörist değil. Kendi hakları için mücadele veriyorlar ve bu mücadelenin terörizmle özdeşleştirilmemesi gerekiyor." diye konuştu.