Pakistan Dışişleri Bakanı'ndan BM Genel Sekreteri'ne Keşmir mektubu

Cammu Keşmir'in ikiye bölünerek Birlik Toprağı statüsüne getirilmesinin 1948-1957 arasında alınan BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararına aykırı olduğuna işaret eden Kureyşi, "Uluslararası kurallara göre boş ve geçersiz olan bu kararlar hiçbir şekilde Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'in kendi kaderini kendi belirleme hakkını ortadan kaldıramaz." ifadesini kullandı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığınca paylaşılan mektubun, Kureyşi'nin 1, 6, 13 ve 26 Ağustos ile 16 Eylül'de Guterres'e yazdığı mektupların devamı olduğu bilgisine yer verildi.

Hindistan'ın 5 Ağustos'ta başlattığı abluka ve iletişim kısıtlamalarını "Demir Perde" olarak nitelendiren Kureyşi, Hint hükümetinin Cammu Keşmir'de hayatın normal olduğuna yönelik iddialarının ise yine Hint siyasetçiler ve medya tarafından yalanlandığına dikkati çekti.

Özellikle Hint askeri yetkililerinin Pakistan karşıtı açıklamalarının saldırgan nitelikte olduğunu belirten Kureyşi mektubunda, şu değerlendirmelere yer verdi:

"Bu açıklamaları Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın Pakistan'da terör kamplarını vurduklarına dair açıklamalar izledi. Hindistan'dan bu noktaların koordinatlarını istediysek de bir cevap alamadık. Aslında vurdukları yerler sivillerin yaşadığı yerlerdi ve bu hareket açık bir ateşkes ihlaliydi. Hindistan'ın yalanını kanıtlamak için İslamabad'daki yabancı diplomatları ve basını vurulan noktaya götürdük. Hint büyükelçiliğine de davet götürdük ama onlar gelmemeyi tercih ettiler."

- "BMGK'yi aktif olmaya çağırıyorum"

Hindistan'ın söz konusu saldırısının dikkatleri Cammu Keşmir'den başka yöne çekmek ve Pakistan'ı suçlamak için yapıldığını kaydeden Kureyşi, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin, Cammu Keşmir'deki durumu seyahat, toplantı ve yürüyüş ile sağlık ve eğitim hakkından yararlanmanın önlenmesi gibi nedenlerle "Son derece endişe verici" olarak açıkladığını da hatırlattı.