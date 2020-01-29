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Pakistan Dışişleri Bakanlığı: "Filistin devletinin kurulması çağrımızı yineliyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 15:35 | Son Güncelleme

Pakistan Dışişleri Bakanlığı: "Filistin devletinin kurulması çağrımızı yineliyoruz"

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına ilişkin, "1967 öncesi sınırlarına dönülerek başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulması çağrımızı yineliyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulunun kararlarıyla güvence altına alınmış iki devletli çözümü desteklediği vurgulandı.

Filistin sorununun diyalogla çözüleceğine işaret edilen açıklamada, "Filistin'in kendi kaderini tayin etme hakkı başta olmak üzere, Filistin sorununun adil ve kalıcı çözümünü sağlayacak diyalog ve müzakere yolunu desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulması gerektiğinin altı çizilerek, "Uluslararası alanda kabul edilmiş, 1967 öncesi sınırlarıyla başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması çağrımızı yineliyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

- Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Donald Trump, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında, Kudüs'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı, "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.

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