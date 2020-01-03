Pakistan Dışişleri Bakanlığı: "Gelişmeler bölge barışını tehdit ediyor"

Pakistan Dışişleri Bakanlığından, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili isim verilmeden yapılan açıklamada, gelişmelerin bölge barışını tehdit ettiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yaşananların endişe verici olduğu belirtilerek, "Orta Doğu'da yaşanan endişe verici gelişmeler, bölgenin barış ve istikrarını tehdit ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Egemenlik ve toprak bütünlüğü konularının saygı duyulması gereken temel Birleşmiş Milletler (BM) ilkesi olduğu vurgulanan açıklamada, "Tek taraflı adımlardan ve güç kullanımından kaçınılmalı." denildi.

Tarafları, hukuka en üst düzeyde riayet etme çağrısı yapılan açıklamada, "Tüm taraflar, BM kararları ve uluslararası hukuka en üst düzeyde uymaya, tansiyonu tırmandırmamak için yapıcı tutum sergilemeye ve sorunları diplomatik yollarla çözmeye davet edilmelidir." ifadelerine yer verildi.

- ABD'nin İranlı komutanı öldürmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ABD saldırısının intikamının alınacağını söylemişti. Ülkede, 3 gün ulusal yas ilan eden Hamaney, ABD güçlerine sert karşılık verileceğini duyurmuştu.

