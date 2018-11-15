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Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal:

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 23:41 | Son Güncelleme

"Pakistan'ın, Afganistan'ın barış ve istikrarına yönelik tüm forumlara yapıcı bir şekilde katılma politikası var"

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, Afganistan ve Taliban arasındaki görüşmelerin düzenlendiği Moskova Formatı'na ilişkin, "Pakistan'ın, Afganistan'ın barış ve istikrarına yönelik tüm forumlara yapıcı bir şekilde katılma politikası var." dedi.

Faysal, düzenlediği haftalık basın toplantısında, bölge ülkelerinin Afganistan'da çözüm konusunda fikir birliğinde olduğunu belirtti.

Ülkedeki barış ve istikrarın diyalogla çözüleceğini kaydeden Muhammed Faysal, "Pakistan heyeti bu toplantılarda Afganistan'daki kardeşlerimize barış için sarf ettiği olumlu yaklaşımlarımızı anlattı ve tüm Afganistan'ın uzlaşmasıyla sağlanacak istikrar için teşvik etti. Maalesef geçmişte barış ve istikrar için atılan askeri adımlar çok büyük insan kayıplarına neden oldu." diye konuştu.

Faysal, Pakistan'ın yıllardır savunduğu çözüm için "Afganlar tarafından, Afganların liderliğinde" sözlerini kullandı.

Bu ifadenin Moskova Formatı'na da destek olduğunu belirten sözcü Faysal, "Pakistan'ın, Afganistan'ın barış ve istikrarına yönelik tüm forumlara yapıcı bir şekilde katılma politikası var. Moskova toplantılarına da aynı politikaya uygun olarak katıldık. Bölge ülkelerinin Afganistan'da barışın sağlanmasında önemli bir rol oynayabileceğine inanıyoruz. Afganistan'da askeri odaklı bir stratejinin başarılı olamayacağına, çözümün siyasi olarak müzakere edilmiş, Afganlar tarafından ve Afganlar liderliğinde sağlanacağına düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Afganistan Barış Görüşmeleri Moskova formatında Afganistan müzakereleri Pakistan

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