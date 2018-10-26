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Pakistan düzensiz göçmenler için yurt dışında ofisler açıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 12:30 | Son Güncelleme

Pakistan düzensiz göçmenler için yurt dışında ofisler açıyor

Pakistan Ulusal Soruşturma Ajansı (FIA) Pakistanlıların artan düzensiz göçünü, göçmenlerin oluşturduğu suç örgütlerini ve göçmenlerin suça eğilimini kontrol etmek için İran ve Yunanistan'da ofis açtı.

Yerel basında çıkan habere göre, FIA yetkililerinin Türkiye, İran ve Yunanistan'da incelemelerde bulunduğu, finansal sorunlar nedeniyle Türkiye'de ofis açma planının ertelendiği belirtildi.

Söz konusu kararın 31 Ocak'ta Libya açıklarında göçmenleri taşıyan botun alabora olması ve birçok Pakistanlının hayatını kaybetmesi üzerine alındığı açıklandı.

Bu arada, basına açıklama yapan FIA yetkilisi, düzensiz göçün önüne geçmek için kampanya başlatılacağını aktararak, "Göçmenler yakalandığında kamplara gönderiliyor. O ülkelerdeki Pakistan misyonları hemen gerekli düzenlemeler ve belgeleri hazırlayarak yakalanan vatandaşlarımızın sınır dışı işlemlerini yapıyor. Bu çalışmaların takibi, düzensiz göçün önlenmesi, göçmenlerin oluşturduğu suç örgütlerini ve suça eğilimi kontrol etmek için hem İran'a hem Yunanistan'a ofisler açtık, yakında da atamaları yapacağız. Finansal sorunların çözülmesiyle bir ofis de Türkiye'de açacağız." diye konuştu.

FIA yetkilisi, Pakistanlı düzensiz göçmenlerin en sık kullandığı yolun İran ve Türkiye üzerinden Yunanistan olduğuna işaret ederek, "İran ve Türkiye transit ülke olma özelliği taşıyor. Bu ülkelerde bulunan insan kaçakçılarının Pakistan'da, özellikle de Belucistan'da bağlantıları bulunuyor." dedi.

Yunanistan ofisinin özellikle kamplarda kalan göçmenler üzerine çalışacağını bildiren yetkili, "Öncelikle gençleri düzensiz göçten vazgeçirmemiz gerekiyor. Özellikle Avrupa'ya deniz yoluyla gidişleri engellemeliyiz zira bu yolculuk sık sık trajediyle sona eriyor." ifadesini kullandı.

Türk Kızılayının hazırladığı "2017 Yılı Göç İstatistik Raporu" isimli çalışmaya göre 2017'de Türkiye'de yakalanan düzensiz göçmenler arasında Pakistanlılar 30 bin 337 kişi ile üçüncü sırada yer alıyor.

Düzensiz göçmenler en çok İran sınırındaki Van, Hakkari, Ağrı ve Iğdır, Yunan adalarına yakın Ege kıyısındaki Muğla, Aydın, İzmir ve Balıkesir ile İstanbul gibi büyükşehirlerde yapılan operasyonlarda yakalanıyor.

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