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Pakistan elektrik kesintisi nedeniyle karanlığa gömüldü

09.01.2021 23:55 | Son Güncelleme:
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Pakistan’da yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle ülke tamamen karanlığa gömüldü.Pakistan’da elektrik kesintisi tüm ülkeyi karanlığa sürükledi.

Pakistan’da yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle ülke tamamen karanlığa gömüldü.
Pakistan’da elektrik kesintisi tüm ülkeyi karanlığa sürükledi. Ülke genelindeki elektrik kesintisi; başkent İslamabad, Karaçi, Lahor ve Ravalpindi’nin de aralarında bulunduğu birçok şehirde aynı saatlerde gece yarısından önce yaşandı. Cinnah Uluslararası Havalimanı’nın da elektik kesintisinden etkilendiği öğrenildi.
Arızadan birkaç dakika sonra, İslamabad Komiser Yardımcısı Hamza Shafqaat, Ulusal İletim Dağıtım Şirketi (NTDC) hatlarında meydana gelen bir arızanın kesintiye neden olduğunu bildirerek, “Her şeyin normale dönmesi biraz zaman alacak" dedi.
Federal Enerji Bakanı Ömer Ayub ise elektrik kesintisinin nedenini, ulusal elektrik dağıtım sistemindeki frekansın 50’den 0’a ani bir şekilde düşmesi olarak açıkladı.

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