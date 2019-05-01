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Pakistan, FETÖ ile bağlantılı kuruluşu terör örgütleri listesine aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.05.2019 16:28 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Pakistan Anayasa Mahkemesinin, FETÖ bağlantılı Pak-Türk Uluslararası Çağ Eğitim Vakfının terör örgütü kabul edilmesi ve mal varlıklarının Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devredilmesine ilişkin kararı onaması ve yapılan itirazı reddetmesinin ardından, kuruluşun ülkenin terör örgütleri listesine alındığını bildirdi.

Pakistan, FETÖ ile bağlantılı kuruluşu terör örgütleri listesine aldı

Bakanlık, FETÖ bağlantılı kuruluşun 18 Nisan 2019 itibarıyla terör örgütü listesine alındığını gösteren güncellenmiş belgeyi yayımladı.

ÖRGÜTE BAĞLI 28 OKULUN TMV'YE DEVREDİLMESİNE KARAR VERİLMİŞTİ

Pakistan Anayasa Mahkemesi Aralık 2018'de FETÖ'nün terör örgütü ilan edilmesi ve örgüte bağlı 28 okulun TMV'ye devredilmesine karar vermişti.

TMV, ocak ayından önce İslamabad'daki merkez yerleşkesini, ardından da en çok okulun bulunduğu Pencap eyaletindeki okulları devralmıştı. Ocak ayı içerisinde Hayber Pahtunhva ve Sindh eyaletindeki okulları da devralan TMV, son olarak Belucistan'daki okulları da bünyesine dahil ederek ülkedeki tüm okulları kendi çatısı altında toplamıştı.

Mahkeme, FETÖ'nün ülkedeki okullarını geri almak için yaptığı başvuruyu şubatta usul yönünden reddetmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan FETÖ Terör örgütü

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
helal olsun sana kardes ulke
pakistan her daim adamsın içimizde senin gibi olmayanlar var
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