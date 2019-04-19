Pakistan Halk Hareketi'nin 100'den fazla aktivistine 7'şer yıl hapis cezası verildi

KARAÇİ (AA) - Pakistan'da güvenlik güçlerine saldırmak ve kamu malına zarar vermekten mahkum olan Pakistan Halk Hareketi partisinin 100'den fazla aktivistine 7'şer yıl hapis cezası verildi.
Ülke basınında çıkan haberlere göre, terörle mücadele mahkemesi, 2014 yılında eski Başbakan Navaz Şerif hükümetine karşı düzenlenen oturma eylemi sırasında çıkan şiddet olaylarında Pencap'ın Sargodha bölgesinde güvenlik güçlerine saldıran ve kamu malına zarar veren Pakistan Halk Hareketi partisi aktivisti 107 kişiyi, 7'şer yıl hapis cezalarına çarptırdı.
Aktivistlerin cezayı yüksek mahkemeye götürebileceği, aynı davada yargılanan Pakistan Halk Hareketi'nin lideri Tahir el Kadri'nin firari ilan edildiği, 105 aktivistin ise beraat ettiği ifade edildi.
Pakistan Halk Hareketi'nin sözcüsü Nurullah Sıddıki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararı üst mahkemeye götüreceklerini söyledi.
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