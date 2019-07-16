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Pakistan, hava sahasını sivil uçuşlara yeniden açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 11:27 | Son Güncelleme

Pakistan Sivil Havacılık İdaresi, bu sabah yaptığı açıklamayla Pakistan hava sahasının tüm sivil uçuşlara yeniden açıldığını duyurdu.Pakistan Sivil Havacılık İdaresi’nden (SHİ) bu sabah yapılan açıklamaya göre, Hindistan’la yaşanan kriz nedeniyle 4 aydır tüm uçuşlara kapalı olan Pakistan hava sahası tüm sivil uçuşlara yeniden açıldı.

Pakistan Sivil Havacılık İdaresi, bu sabah yaptığı açıklamayla Pakistan hava sahasının tüm sivil uçuşlara yeniden açıldığını duyurdu.
Pakistan Sivil Havacılık İdaresi’nden (SHİ) bu sabah yapılan açıklamaya göre, Hindistan’la yaşanan kriz nedeniyle 4 aydır tüm uçuşlara kapalı olan Pakistan hava sahası tüm sivil uçuşlara yeniden açıldı. Alınan kararın bekletilmeden bugün uygulamaya konulacağı bildirildi.
SHİ’den bir yetkilinin Temmuz ayı başında yaptığı açıklamada, Hindistan Hükümeti Pakistan’dan hava sahasını açma talebinde bulundu. Fakat Pakistanlı yetkililer, Hindistan’dan öncelikle ülkelerinin sınırına yerleştirdikleri askeri jetlerini geri çekmesini talep etti.
Hava sahası neden kapatıldı
Pakistan’ın kuzeybatı sınırında Hindistan ile arasında gerginlik nedeniyle ülkenin hava sahası 26 Şubat’ta uçuşa kapatılmıştı. Hindistan, Pakistan ile aralarında ihtilaflı haldeki Cemmu ve Keşmir bölgelerinde 14 Şubat’ta düzenlenen bombalı terör saldırılarından Pakistan’ın sorumlu tutmuştu. 44 Hint askerinin hayatını kaybettiği saldırının ardından iki ülke arasında gerilim artmıştı. Pakistan Hava Kuvvetleri, 27 Şubat’ta Pakistan hava sahasını kontrol hattı boyunca ihlal ettiği öne sürülen Hindistan’a ait 2 adet savaş uçağını düşürdüğünü açıklaması da iki ülke arasındaki krizi daha tırmandırmıştı.
Pakistan, Şubat ayında sivil uçuşlara tamamen kapattığı hava sahasını 4 Mart’ta uçuşa kısmen açmıştı. Ancak, ülkenin doğu ve batı bölgelerini kapsayan alanlarda Hindistan’dan uçuşların engellenmesi adına bugüne kadar hava sahası kapalı tutulmaya devam etti. Pakistan’ın hava sahasını kapatma kararı Çin, İran ve Avrupa ülkelerine arasında seyahat eden uçaklar için uçuş rotalarının değişmesine neden olmuştu.
Hindistan ile Pakistan arasında yükselen tansiyon nedeniyle Pakistan, iki ülkenin arasındaki hava sahalarının bir bölümünü ya da tamamını hava trafiğine kapatmıştı.

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