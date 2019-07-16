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Pakistan Hava Sahasını Yeniden Ticari Uçuşlara Açtı

16.07.2019 12:10 | Son Güncelleme

Pakistan, Hindistan’la arasında yaşanan gerginlik ve çatışmalar nedeniyle kapattığı hava sahasını yeniden uluslararası uçuşlara açtığını duyurdu

Pakistan Hava Sahasını Yeniden Ticari Uçuşlara Açtı

Pakistan, Hindistan’la arasında yaşanan gerginlik ve çatışmalar nedeniyle kapattığı hava sahasını yeniden uluslararası uçuşlara açtığını duyurdu. Pakistan’ın Şubat ayından bu yana hava sahasını kapalı tutması havayolu şirketlerine milyonlarca dolara mal oldu.

Pakistan Sivil Havacılık Kurumu’ndan yapılan açıklamada, “Pakistan hava sahası her tür sivil hava trafiğine açılmıştır” denildi. Açıklama gece yarısından sonra yapıldı.

Karar uluslararası havayolu şirketleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Şirketler, Pakistan hava sahasını kullanamadıkları süreçte kat etikleri yol uzadığından milyonlarca dolarlık ek mailyetlerle karşı karşıya kaldılar. Avrupa’dan bölgeye giden her bir uçak fazladan 450 km civarında yol kat etmek zorunda kalıyordu.

Pakistan hava sahasının kapalı kalmasından sadece bHindistan ulusal havayolu şirketi Air İndia’nın bile yaklaşık 72 milyon dolar zarara uğradığı belirtildi.

Pakistan hava sahasını, Keşmir’in Hindistan kontrolündeki bölgede yaşanan saldırının ardından gerçekleşen hava saldırıları gerekçesiyle kapatmıştı.

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