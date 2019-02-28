Pakistan Hava Sahasının Kapalı Olması Hava Trafiğini Aksattı

Pakistan ve Hindistan arasında yükselen tansiyon ve Pakistan hava sahasının kapatılması binlerce havayolu yolcusunun mağduriyetine neden oluyor.

İki ülke arasındaki gerginlik bugün de devam etti. Sınır bölgelerinde güvenlik güçlerinin karşılıklı ateş açtıkları haberleri gelmeye devam ediyor. Olaylarda ölen ya da yaralanan olmadı.

Pakistan dün iki Hint savaş uçağını vurduğunu söyledikten sonra hava sahasını kapattığını duyurmuştu ve bu durum halen devam ediyor. Hindistan da bir Pakistan savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu ancak Pakistan bu iddiayı reddetti.

Pakistan hava sahasının kapatılması üzerine Thai Havayolları Bangkok’tan Avrupa şehirlerine yapacağı tüm uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu. Bu durum yaklaşık 5 bin civarında yolcuyu alternatif ulaşım yolları aramaya itti. Thai Havayolları daha sonra uçuşlarını Çin üzerinden gerçekleştirmek üzere izin alındığını duyurdu.

Aralarında Singapur Havayolları ve British Airways’in de aralarında bulunduğu çok sayıda havayolu şirketi de Pakistan hava sahasının kapalı olması sebebiyle rotalarını değiştirmek zorunda kaldılar.