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"Pakistan her türlü karşılığı verecektir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 12:19 | Son Güncelleme

Pakistan Dışişleri Bakanlığı: - "Bu uluslararası anlaşmazlığın (Keşmir) tarafı olan Pakistan, burada atılacak tüm yasa dışı adımlara karşı mümkün olan her türlü karşılığı verecektir" - "Hindistan'ın tek taraflı aldığı kararı Keşmir'in BMGK tarafından da kabul edilen ihtilaflı konumunu değiştirmeyecektir"

Pakistan Dışişleri Bakanlığından, Keşmir'in uluslararası alanda ihtilaflı bir bölge olarak tanındığı belirtilerek "Bu uluslararası anlaşmazlığın tarafı olan Pakistan, burada atılacak tüm yasa dışı adımlara karşı mümkün olan her türlü karşılığı verecektir." açıklamasında bulunuldu.

Bakanlık açıklamasında, Hindistan'ın kendi kontrolündeki Keşmir'in özel statüsünü değiştirmeye yönelik adımlarının şiddetle kınandığını vurgulandı.

Bunun, uluslararası alanda tartışmalı bir bölge olan Keşmir'le ilgili tek taraflı alınmış bir karar olduğu belirtilen açıklamada, "Hindistan'ın tek taraflı aldığı kararı Keşmir'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından da kabul edilen ihtilaflı konumunu değiştirmeyecektir. Ne Cammu Keşmir halkı ne de Pakistan bunu kabul edecektir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Pakistan'ın Keşmir halkının kendi kaderine kendisinin karar vermesine olan arzusuna desteğinin devam edeceğinin altı çizilerek "Bu uluslararası anlaşmazlığın tarafı olan Pakistan, burada atılacak tüm yasa dışı adımlara karşı mümkün olan her türlü karşılığı verecektir." ifadesi kullanıldı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hindistan'ın Keşmir'in statüsünü değiştirmeye yönelik attığı adım hem BMGK kararlarına hem de Keşmir halkının taleplerine aykırıdır. Pakistan, her ihtiyacında yanında olduğu Keşmir'i desteklemeye ve Keşmir'de barışçıl çözümün sağlanması için ısrarcı olmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Hindistan'da hükümet, gün içerisinde, Cammu Keşmir'e diğer eyaletlerden daha fazla özerklik tanıyan anayasanın 370. maddesinde değişiklik yapılması amacıyla parlamentoya teklif sunmuştu.

- Keşmir sorunu

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde ve bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim bulunuyor. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adında kendine bağladı. Cammu Keşmir, şu anda Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda.

Pakistan ise kendi kontrolündeki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

BMGK, 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü.

Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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