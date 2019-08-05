"Pakistan her türlü karşılığı verecektir"

Pakistan Dışişleri Bakanlığından, Keşmir'in uluslararası alanda ihtilaflı bir bölge olarak tanındığı belirtilerek "Bu uluslararası anlaşmazlığın tarafı olan Pakistan, burada atılacak tüm yasa dışı adımlara karşı mümkün olan her türlü karşılığı verecektir." açıklamasında bulunuldu.

Bakanlık açıklamasında, Hindistan'ın kendi kontrolündeki Keşmir'in özel statüsünü değiştirmeye yönelik adımlarının şiddetle kınandığını vurgulandı.

Bunun, uluslararası alanda tartışmalı bir bölge olan Keşmir'le ilgili tek taraflı alınmış bir karar olduğu belirtilen açıklamada, "Hindistan'ın tek taraflı aldığı kararı Keşmir'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından da kabul edilen ihtilaflı konumunu değiştirmeyecektir. Ne Cammu Keşmir halkı ne de Pakistan bunu kabul edecektir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Pakistan'ın Keşmir halkının kendi kaderine kendisinin karar vermesine olan arzusuna desteğinin devam edeceğinin altı çizilerek "Bu uluslararası anlaşmazlığın tarafı olan Pakistan, burada atılacak tüm yasa dışı adımlara karşı mümkün olan her türlü karşılığı verecektir." ifadesi kullanıldı.