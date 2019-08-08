Pakistan-Hindistan arası tren seferleri durduruldu

Pakistan Demir Yolları Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, Pakistan'ın Lahor kenti ile Hindistan'ın Delhi kentleri arasında hizmet veren Samjhota Ekspresi'nin seferlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Basın toplantısında konuşan Ahmed, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasının ardından Ulusal Güvenlik Konseyinde alınan yaptırım kararları doğrultusunda tren seferlerinin durdurulduğunu ve yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Samjhota Ekspresi vagonlarının ek sefer düzenleyen hatlara dağıtılacağını söyledi.

Tren seferlerinin şubat ayında iki ülke arasında tansiyonun yükselmesiyle durdurulduktan bir hafta sonra yeniden başladığını hatırlatan Ahmed, "Ben Demir Yolları Bakanı olduğum müddetçe bu hat tekrar hizmete girmeyecek. Gelecek aylar çok önemli. Savaş çıkabilir. Biz savaş istemiyoruz ama çıkarsa bu savaş son savaş olacaktır." dedi.

Haftada iki gün Lahor-Amritsar-Delhi arası sefer yapan hat, 1976'de açıldığından bu yana her kriz döneminde kısmen ya da tamamen kapatılıyordu.

Hindistan yönetimi, daha önce seferleri, sınırı geçtikten sonraki ilk istasyon olan Attari'den sonra kısıtlarken, Pakistan yönetimi ise daha önce seferleri tamamen durdurma kararları almıştı.