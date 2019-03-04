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Pakistan-Hindistan arası tren seferleri tekrar başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 13:24 | Son Güncelleme

Pakistan-Hindistan arası tren seferleri tekrar başladı

Hindistan-Pakistan arasında işletilen ve 28 Şubat Perşembe günü durdurulan Samjhota Ekspresi'nin seferleri bugün yeniden başladı.

Pakistan Demiryolları sözcüsü Ejaz Şah, Pakistan'ın Lahor kenti ile Hindistan'ın Yeni Delhi kentleri arasında düzenlenen seferlerin bugün durdurulmadan önceki planlamasıyla yeniden başladığını duyurdu.

Sefere 180 yolcusuyla başlayan Samjhota Ekspresi, geçen hafta iki ülke arasında yükselen tansiyon nedeniyle durdurulmuştu.

Pakistan Demiryolları Bakanı Şeyh Raşit, cumartesi yaptığı açıklamasında, seferlerin pazartesi tekrar başlayacağını söylemişti.

- Hindistan Pakistan gerilimi

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da perşembe sabahı, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada taraflara itidal telkin ederek gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan-Hindistan gerilimi

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