Pakistan-Hindistan arasında tren seferleri yeniden başlıyor

Pakistan Demiryolları Bakanı Şeyh Raşit, Hindistan-Pakistan arasında perşembe günü durdurulan Samjhota Ekspresi seferlerinin, pazartesi günü yeniden başlayacağını duyurdu.

Lahor kentinde basına açıklama yapan Raşit, Samjhota Ekpresinin pazartesi gününden itibaren devam edeceğini söyledi.

Raşit, Hindistan ve Pakistan arasındaki 28 Şubat'taki gerginliğin ardından hava sahasının kapatıldığını, uçak seferlerinin iptal edildiğini ve iki ülke arasındaki Samjhota Ekspresi'nin geçici olarak durdurulduğunu söyledi.

Hindistan ile Pakistan'ı savaşın eşiğine getiren olayların ardından iki ülkede uçuşlar tamamen ya da kısman iptal edilmiş, Pakistan'ın Lahor kentiyle Hindistan'ın Yeni Delhi kentleri arasındaki tren seferleri de geçici olarak durdurulmuştu.

- Hindistan Pakistan gerilimi

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.