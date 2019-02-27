"Pakistan-Hindistan geriliminin kazananı olmaz"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Milletvekili ve Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (GASAM) kurucusu Ali Şahin, Pakistan-Hindistan geriliminin ve çatışmasının kazananı değil tam tersine çok sayıda kaybedeni olacağını söyledi.

Ali Şahin, Pakistan'ın Hindistan'a ait 2 savaş uçağını düşürdüğünü açıklaması, Hindistan'ın da Pakistan'ın bir F-16 savaş uçağını düşürdüğünü ileri sürmesi sonrasında yaşanan gerilimi AA muhabirine değerlendirdi.

Her iki ülkenin de bu gerilimden büyük kayıpla çıkacağını vurgulayan Şahin, "Türkiye iki ülke arasında güven artırıcı adımların atılması, gerilimlerin azaltılması hususunda ara bulucu rol oynayabilir. Türkiye konumu itibarıyla bunun için en uygun ülke, Cumhurbaşkanımız en güçlü liderdir. Pakistan, Hindistan geriliminin ve çatışmasının kazananı asla olmaz. Ama kaybedenleri olur. Her iki ülke de kaybeden olur." dedi.

Artan gerilim ve çatışmanın bölgesel güvenliği tehdit edeceğine dikkati çeken Şahin, şöyle konuştu:

"İki ülke arasında baş gösteren bu gerilim içinden çıkılmaz hale gelebilir. Böyle bir gerilimin sınırları iki ülke sınırlarını aşar. Daha önce yaşanan küçük çaplı üç savaşa ve gerilimlere rağmen her iki ülkenin de sahip olduğu nükleer yetenek bugüne kadar kapsamlı bir konvansiyonel savaşın hep önüne geçti. Bugün de öyle olacaktır. Bu tür gerilimlerde kimin kazanan olduğuna bakmak lazım.