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"Pakistan-Hindistan geriliminin kazananı olmaz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 16:38 | Son Güncelleme

AK Parti Milletvekili ve Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi kurucusu Ali Şahin: - "Pakistan-Hindistan geriliminin ve çatışmasının kazananı asla olmaz. Ama kaybedenleri olur. Her iki ülke de kaybeden olur" - "İki ülke arasında baş gösteren bu gerilim içinden çıkılmaz hale gelebilir. Böyle bir gerilimin sınırları iki ülke sınırlarını aşar. Daha önce yaşanan küçük çaplı üç savaşa ve gerilimlere rağmen her iki ülkenin de sahip olduğu nükleer yetenek bugüne kadar kapsamlı bir konvansiyonel savaşın hep önüne geçti. Bugün de öyle olacaktır" - "Bu krizin kazananı sağduyu olmalıdır. Pakistan ve Hindistan'ın bu krizi kalıcı barışın tesisi ve iki ülke arasındaki kronikleşmiş Keşmir gibi sorunların çözümü için fırsata çevirmesi gerekir"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Milletvekili ve Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (GASAM) kurucusu Ali Şahin, Pakistan-Hindistan geriliminin ve çatışmasının kazananı değil tam tersine çok sayıda kaybedeni olacağını söyledi.

Ali Şahin, Pakistan'ın Hindistan'a ait 2 savaş uçağını düşürdüğünü açıklaması, Hindistan'ın da Pakistan'ın bir F-16 savaş uçağını düşürdüğünü ileri sürmesi sonrasında yaşanan gerilimi AA muhabirine değerlendirdi.

Her iki ülkenin de bu gerilimden büyük kayıpla çıkacağını vurgulayan Şahin, "Türkiye iki ülke arasında güven artırıcı adımların atılması, gerilimlerin azaltılması hususunda ara bulucu rol oynayabilir. Türkiye konumu itibarıyla bunun için en uygun ülke, Cumhurbaşkanımız en güçlü liderdir. Pakistan, Hindistan geriliminin ve çatışmasının kazananı asla olmaz. Ama kaybedenleri olur. Her iki ülke de kaybeden olur." dedi.

Artan gerilim ve çatışmanın bölgesel güvenliği tehdit edeceğine dikkati çeken Şahin, şöyle konuştu:

"İki ülke arasında baş gösteren bu gerilim içinden çıkılmaz hale gelebilir. Böyle bir gerilimin sınırları iki ülke sınırlarını aşar. Daha önce yaşanan küçük çaplı üç savaşa ve gerilimlere rağmen her iki ülkenin de sahip olduğu nükleer yetenek bugüne kadar kapsamlı bir konvansiyonel savaşın hep önüne geçti. Bugün de öyle olacaktır. Bu tür gerilimlerde kimin kazanan olduğuna bakmak lazım.

Hindistan ve Pakistan bu gerilimin kazananı asla olamayacağına göre krizin iklimlenme noktasını başka yerlerde aramak lazım. Bölgedeki bölge dışı güçler tarafından üretilmiş terör örgütleri, emperyalist güçlerin bölgesel menfaatlerine hizmet etmek için istikrarsızlaştırıp çatıştıran, vekalet savaşları yürüten post modern savaş araçlarıdır. Pakistan terörden en çok zarar gören ülkelerden biridir."

- "Bu krizin kazananı sağduyu olmalıdır"

Sağduyu ve soğukkanlılığın krizlerde kazandıran faktör olduğuna vurgu yapan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Bu krizde de sağduyu ve soğukkanlılığı hakim kılmak gerekir. Bu krizin kazananı sağduyu olmalıdır. Pakistan ve Hindistan'ın bu krizi kalıcı barışın tesisi ve iki ülke arasındaki kronikleşmiş Keşmir gibi sorunların çözümü için fırsata çevirmesi gerekir. Bu krizden Pakistan ve Hindistan arasında kalıcı bir barış doğmalıdır. Her iki ülkenin bölgenin ve dünyanın asıl ihtiyacı budur. Çatışma ve savaşları önlemek üzere inşa edilmiş olan BM, varlık sebebi olan bu özelliğini maalesef kaybetmiştir ve yeniden tanımlanmak zorundadır."

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AK Parti Milletvekili ve Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merke Keşmir nükleer Pakistan-Hindistan

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