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Pakistan, Hindistan ile savaş olmamasını umuyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2019 09:42 | Son Güncelleme

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mehmood Qureshi, Hindistan ile aralarında bir savaş olmamasını umduklarını söyleyerek, savaşın karşılıklı intihara yol açacağını ifade etti.Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mehmood Qureshi yaptığı açıklamada, İslamabad ile Yeni Delhi arasında bir askeri ihtilaf yaşanmayacağına dair umudunu dile getirerek, savaşın karşılıklı bir intihara yol açacağını söyledi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mehmood Qureshi, Hindistan ile aralarında bir savaş olmamasını umduklarını söyleyerek, savaşın karşılıklı intihara yol açacağını ifade etti.
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mehmood Qureshi yaptığı açıklamada, İslamabad ile Yeni Delhi arasında bir askeri ihtilaf yaşanmayacağına dair umudunu dile getirerek, savaşın karşılıklı bir intihara yol açacağını söyledi. Hindistan’ın Pakistan merkezli Jaish-e-Mohammad radikal grubu hakkındaki endişeleri üzerine yorum yapan Qureshi, "Toprağımızın herhangi bir kuruluş ya da herhangi bir şahısa karşı herhangi bir terörist tarafından kullanılmasına izin vermememiz hükümetimizin bir politikasıdır. Buna Hindistan da dahildir" dedi.
Pakistan Başbakanı İmran Han dün yaptığı açıklamada, "Hindistan’ın barışa doğru bir adım atması halinde biz iki adım atacağız" demişti.
İki taraf arasındaki gerginlik, 14 Şubat’ta Cemmu ve Keşmir’deki bir güvenlik konvoyuna yapılan saldırıyla başlamıştı. Hindistan, saldırı emrini vermekle Ceyş-i Mohammed (JeM) örgütü lideri Mevlana Masood Azhar’ı ve Pakistan’ı suçlamış, Pakistan ise suçlamaları reddetmiş ve Keşmir’deki insan hakları ihlallerinden dolayı Yeni Delhi’yi suçlamıştı.
Pakistan, Çarşamba günü, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan’a ait iki savaş uçağını düşürmüştü. Bu olaydan sonra iki ülke arasında gerginlikler iyice arttı.

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