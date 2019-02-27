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50 yıl sonra büyük tehlike: Karşılık vereceğiz!

27.02.2019 08:43 | Son Güncelleme

Pakistan hükümeti, Hindistan'ın 50 yıl sonra topraklarında düzenlediği ilk hava operasyonuna 'kendi seçtikleri bir yer ve zamanda' karşılık vereceklerini açıkladı.

50 yıl sonra büyük tehlike: Karşılık vereceğiz!

Hindistan'a 'karşı saldırı' açıklaması, Pakistan Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı sonunda yapıldı.

Hindistan hükümeti, ülkenin hava kuvvetlerine ait jetlerin sınırı geçerek, Pakistan'daki "terör kamplarına" bir hava operasyonu düzenlediği belirtmişti.

Pakistan ordu sözcüsü General Asif Ghafoor "Hindistan sürprize hazırlıklı olmalı" dedi.

Pakistan parlamentosunda konuşan Cumhurbaşkanı Arif Alvi de terör söz konusu olduğunda en deneyimli ordunun Pakistan ordusu olduğunu söyleyerek gerek görülmesi halinde ordunun ülkeyi savunabilecek kapasitede olduğunu belirtti.

Hindistan hükümeti "intihar saldırganlarının eğitildiği kampa" düzenlediği operasyonda "çok fazla sayıda miltanın öldürüldüğünü" iddia etti. Pakistan ise bunu "dikkatsiz bir açıklama" olarak niteledi.

Pakistan olayda kayıp yaşanmadığını, "zamanında müdahale sonrası bombanın acele bir şekilde ormanlık bir alana bırakıldığını" duyurdu.

Keşmir'de geçen hafta Hint askeri konvoyuna düzenlenen ve 46 askerin öldüğü saldırının ardından, nükleer silah sahibi iki komşu ülke arasında tansiyon yüksek.

Saldırıyı Pakistan merkezli cihatçı Ceyşi Muhammed örgütü üstlenmişti.

KEŞMİR'DEKİ GERİLİM NEDEN ÇOK TEHLİKELİ?

Keşmir, Pakistan'ın bağımsızlığını kazanması ve bölgenin Hindistan ve Pakistan yönetimi arasında bölünmesinden bu yana iki ülke arasında bir gerilim kaynağı durumunda.

Bölgede ayrıca Çin'in de bir payı bulunuyor.

Keşmir'in aidiyeti, İngiliz yönetiminin sona erdiği ve ülkenin Hindu Hindistan ve Müslümanların çoğunlukta yaşadığı Pakistan arasında ikiye bölündüğü 1947'den önce de tartışma konusuydu.

Keşmir'in Maharajası (Hükümdarı) bölgenin Hindistan'a mı yoksa Pakistan'a mı katılacağı konusunda tereddüt etti. Nihayetinde Hindistan'a katılmayı tercih edince, iki ülke, iki yıl devam edecek bir savaşa başladı.

Ateşkesin ardından, Pakistan bölgedeki askerlerini çekmeyi reddedince, Keşmir de ikiye bölündü.

Hindistan ve Pakistan mücadele ederken, Çin 1959'lerde Doğu Keşmir'i, Aksai Chin diye bilinen bölgeyi aşama aşama işgal etti.

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Pakistan Hindistan hava saldırısı operasyon

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