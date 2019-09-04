Pakistan: ‘Hindistan Keşmir’de Savaş Tohumları Ekiyor’

Hindistan’ın Keşmir’in özerk statüsünü kaldırmasıyla büyüyen protestolarda yaralanan ve yaklaşık bir aydır tedavi gören 18 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Bölgede tansiyon daha da tırmanırken, Pakistan’dan Hindistan’ın Keşmir’deki adımlarının ‘savaş tohumları ektiği’ yönünde bir uyarı geldi.
Hint Keşmiri’ndeki Srinagar kenti sakinlerinden 18 yaşındaki Asrar Ahmed Khan Ağustos ayının başında, Hindistan’ın Keşmir’in özerk statüsünü kaldırma kararının ardından patlak veren protestolar sırasında yaralanmıştı. Srinagar’da bir hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan Khan’ın Salı günü hayatını kaybettiği bilgisi verildi.
Cammu Keşmir emniyet amiri Dilbag Singh, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Khan’ın, şiddet kullanan bir kalabalığın etrafı taş yağmuruna tuttuğu bir ortamda, keskin bir objeyle yaralandığı bildirildi” diye konuştu. Singh ayrıca bazı protestocuların, yetkililerin yaptığı açıklamaların aksine Khan’ın polisin attığı biber gazı kapsülüyle yaralandığını iddia ettiğine de değindi.
Yetkililer, protestolarda en az iki kişinin öldüğü yönündeki iddiaları da reddediyor.
Khan’ın ölüm haberi, Pakistan ordusu sözcüsü General Asıf Gaffur’un İslamabad’da uyarı niteliğinde bir açıklamasının ardından yayıldı.
Gaffur, “Keşmir’deki durum bölge için büyük bir tehdit unsuruna dönüştü. Hindistan’ın Keşmir’deki eylemleri savaş tohumları ekiyor” ifadesini kullandı.
Müslümanların çoğunlukta olduğu Keşmir uzun yıllardır, nükleer güç sahibi Hindistan ile Pakistan arasında büyük bir uzlaşmazlık unsuru. Bu nedenle iki kez savaşa giren Hindistan ile Pakistan Keşmir’in belirli bölgelerini kontrol altında tutuyor ve iki ülkenin bölgedeki güçlerini ayıran 740 kilometre uzunluğundaki Kontrol Hattı olarak adlandırılan ateşkes hattında da sıklıkla çatışmalar yaşanıyor.
Hindistan Başbakanı Norenda Modi yönetimindeki Hint hükümeti, Ağustos ayının başında Keşmir’e anayasal olarak tanınan özerklik statüsünü kaldırdı. Modi ve diğer hükümet yetkilileri, bunun Keşmir’in kalkınmasının önünü açacağını ve tüm Keşmirliler’e fayda sağlayacağını savunuyor.
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