Pakistan: ‘Hindistan Keşmir’de Savaş Tohumları Ekiyor’

Hindistan’ın Keşmir’in özerk statüsünü kaldırmasıyla büyüyen protestolarda yaralanan ve yaklaşık bir aydır tedavi gören 18 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Bölgede tansiyon daha da tırmanırken, Pakistan’dan Hindistan’ın Keşmir’deki adımlarının ‘savaş tohumları ektiği’ yönünde bir uyarı geldi.

Hint Keşmiri’ndeki Srinagar kenti sakinlerinden 18 yaşındaki Asrar Ahmed Khan Ağustos ayının başında, Hindistan’ın Keşmir’in özerk statüsünü kaldırma kararının ardından patlak veren protestolar sırasında yaralanmıştı. Srinagar’da bir hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan Khan’ın Salı günü hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Cammu Keşmir emniyet amiri Dilbag Singh, Reuters’a yaptığı açıklamada, “Khan’ın, şiddet kullanan bir kalabalığın etrafı taş yağmuruna tuttuğu bir ortamda, keskin bir objeyle yaralandığı bildirildi” diye konuştu. Singh ayrıca bazı protestocuların, yetkililerin yaptığı açıklamaların aksine Khan’ın polisin attığı biber gazı kapsülüyle yaralandığını iddia ettiğine de değindi.