Pakistan-Hindistan sınırında gerginlik

Pakistan ve Hindistan orduları birbirlerini Keşmir'de kontrolleri altındaki bölgeleri ayıran Kontrol Hattı'nın diğer tarafından top ve havan atışları yapmakla suçluyor.

Pakistan basınında, Hindistan tarafından açılan ateşte ayrıca, Maira Bakot'ta 3 evin ağır hasar gördüğü ve üç ayrı köyden 4 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Pakistan yerel emniyet yetkilisi Arshad Naqvi, Hint askerlerinin iki ülke arasındaki Keşmir Kontrol Hattı'nda düzenlediği top ve havan atışları sonucu Pakistan tarafında 70 yaşındaki bir kişinin öldüğünü belirtti.

MUZAFARABAD (AA) - Hindistan askerlerinin Keşmir'deki Kontrol Hattı'nda Pakistan tarafına yaptığı top ve havan atışları nedeniyle bir sivilin öldüğü bildirildi.

- Keşmir sorunu

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak 2 özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.