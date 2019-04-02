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Pakistan-Hindistan sınırında gerginlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 12:03 | Son Güncelleme

Pakistan ve Hindistan askerlerinin, iki ülke arasındaki Kontrol Hattı'nda karşılıklı ateşi sonucu 7 kişi öldü

İSLAMABAD (AA) - Pakistan ve Hindistan ordusunun, iki ülke arasındaki Keşmir Kontrol Hattı'nda açtığı karşılıklı ateş sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hindistan askerlerinin, Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafındaki Rakhchakri sınır kasabasındaki askeri mevzileri hedef alması sonucu 3 Pakistan askerinin yaşamını yitirdiği, 1 askerin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, Pakistan askerlerinin, açılan ateşe "etkili şekilde karşılık verdiği" ifade edildi.

Pakistan emniyet yetkilisi Waheed Qureshi de Hindistan tarafından açılan ateş nedeniyle Niaza Per kırsalında 70 yaşındaki Pakistanlı bir köylünün öldüğünü aktardı.

Diğer taraftan, Hindistan ordusu, Pakistan tarafını Kontrol Hattı'nda ateş açmak ve sınırın Hindistan tarafındaki Poonch bölgesini vurmakla suçladı.

Ordu, Hint askerlerinin açılan ateşe misillemede bulunduğunu belirtti.

Hindistan emniyet memuru M.K. Sinha, Pakistan tarafından açılan ateşte Hint sınır güvenlik gücünden 1 milis subay ile bir kadın ve bir kız çocuğunun hayatını kaybettiğini, en az 18 sivil ve 5 askerin yaralandığını açıkladı.

Pakistan ve Hindistan orduları, birbirlerini Keşmir'de kontrolleri altındaki bölgeleri ayıran Kontrol Hattı'nın diğer tarafından top ve havan atışları yapmakla suçluyor.

- Keşmir sorunu

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak 2 özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

- Hindistan-Pakistan gerilimi

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, taraflara itidal telkin ederek gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.

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