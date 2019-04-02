Pakistan-Hindistan sınırında gerginlik

Hindistan emniyet memuru M.K. Sinha, Pakistan tarafından açılan ateşte Hint sınır güvenlik gücünden 1 milis subay ile bir kadın ve bir kız çocuğunun hayatını kaybettiğini, en az 18 sivil ve 5 askerin yaralandığını açıkladı.

Pakistan emniyet yetkilisi Waheed Qureshi de Hindistan tarafından açılan ateş nedeniyle Niaza Per kırsalında 70 yaşındaki Pakistanlı bir köylünün öldüğünü aktardı.

Pakistan ve Hindistan orduları, birbirlerini Keşmir'de kontrolleri altındaki bölgeleri ayıran Kontrol Hattı'nın diğer tarafından top ve havan atışları yapmakla suçluyor.

- Keşmir sorunu

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak 2 özerk bölge statüsü verdi.