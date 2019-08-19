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Pakistan-Hindistan sınırında Hint askerleri ateş açtı: 2 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 11:56 | Son Güncelleme

Cammu Keşmir Kontrol Hattı’nda yaşanan çatışma sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 1 sivil de yaralandı.Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sınır köyleri Hot Spring ve Çirikot’ta Hint askerlerinin ateş açması sonucu 2 sivilin yaşamını yitirdi, 1 sivil de yaralandı.Pakistan ordusu, Hint askerlerinin Cammu Keşmir bölgesinde 1 Pakistan askerini öldürdüğünü duyurmuştu.Hindistan’ın, Cammu Keşmir’in özerkliğini tanıyan anayasa maddesini iptal etmesinin ardından bölgede gerilim ve tansiyon yükselmeye devam ediyor.

Cammu Keşmir Kontrol Hattı’nda yaşanan çatışma sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 1 sivil de yaralandı.
Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sınır köyleri Hot Spring ve Çirikot’ta Hint askerlerinin ateş açması sonucu 2 sivilin yaşamını yitirdi, 1 sivil de yaralandı.
Pakistan ordusu, Hint askerlerinin Cammu Keşmir bölgesinde 1 Pakistan askerini öldürdüğünü duyurmuştu.
Hindistan’ın, Cammu Keşmir’in özerkliğini tanıyan anayasa maddesini iptal etmesinin ardından bölgede gerilim ve tansiyon yükselmeye devam ediyor.

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