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  4. Pakistan Hindistan ve Afganistan Çığ ve Soğuk Havayla Mücadele Ediyor

Pakistan Hindistan ve Afganistan Çığ ve Soğuk Havayla Mücadele Ediyor

14.01.2020 13:11 | Son Güncelleme

Pakistan’ın Keşmir eyaletinde düşen çığ sonucu en az 57 kişi hayatını kaybetti çok sayıda kişinin de kayıp olduğu belirtiliyor

Pakistan Hindistan ve Afganistan Çığ ve Soğuk Havayla Mücadele Ediyor

Pakistan’ın Keşmir eyaletinde düşen çığ sonucu en az 57 kişi hayatını kaybetti çok sayıda kişinin de kayıp olduğu belirtiliyor.

Komşu ülke Hindistan’ın Keşmir bölgesinde de çığ nedeniyle en az 10 kişinin öldüğü belirtiliyor.

Pakistanlı yetkililer bölgede çok sayıda köyün çığ altında kaldığını ayrıca bölgede etkili olan güçlü yağmurlar nedeniyle toprak kaymalarının da gerçekleştiğini belirtiyorlar. Bölgede kurtarma çalışmaları sürerken çok sayıda kişinin daha hayatını kaybetmiş olmasından endişe ediliyor.

Pakistan’ın batısında Belucistan bölgesinde dağlık alanda, yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda evin zarar gördüğünü ve 17 kişinin öldüğü ifade ediliyor.

Yetkililer bölgede acil durum ilan edildiğini duyurdular. Özellikle yeraltı zenginlikleri ve madenleriyle tanınan bölgede de kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Pakistan-Afganistan arasındaki otoyolunda trafiğe kapandığı haber veriliyor.

Afganistan’dan da aşırı soğuklar nedeniyle geride bıraktığımız iki hafta boyunca 39 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

2012 yılında Pakistan’ın Hindistan sınırında askeri birliğin bulunduğu bölgeye düşen çığ nedeniyle en az 124 asker ve 11 sivil hayatını kaybetmişti.

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