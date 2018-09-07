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Pakistan Hindistan'dan "pozitif yaklaşım" bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 14:42 | Son Güncelleme

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Çaudri: - "Hükümet ve ordu Hindistan'la görüşmeye hazır ancak Hindistan'dan henüz pozitif bir yaklaşım göremedik"

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri, "Hükümet ve ordu Hindistan'la görüşmeye hazır ancak Hindistan'dan henüz pozitif bir yaklaşım göremedik." dedi.

Çaudri, İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin Urduca yayınında konuştu.

Pakistan'da yeni kurulan İmran Han hükümetinin bölgesel barış için adımlar attığını söyleyen Çaudri, Sihizm inancına mensup Hintlilerin hac döneminde vizeye gerek duymaksızın Pakistan'ın Gurdvara Darbar Sahib Kartarpur bölgesine gitmeleri için Kartar Singh bölgesindeki sınır kapısının açılacağını söyledi.

Bakan Çaudri, Pakistan ordusu ile hükümetinin bölgede istikrar için müzakerelere açık olduğunu ifade etti. Çaudri, "Pakistan ordusu ve hükümeti Hindistan'la görüşmeye hazır, ancak Hindistan'dan henüz pozitif bir yaklaşım göremedik. Başbakan Han, bu konuda Hindistan'a birçok mesaj verdi." diye konuştu.

Han'ın yemin törenine Hintli kriket efsanelerini davet etmesini hatırlatan Çaudri, "Başbakan ilk konuşmasında Hindistan'dan bir adım geldiği takdirde karşılık olarak Pakistan'ın iki adım atacağını söyledi. Göreve gelir gelmez Hindistan başbakanıyla konuşup iyi niyeti belirten yazışmalar yaptı." ifadelerini kullandı.

Yeni hükümetin geçmiş hükümetlerdeki dış politika anlayışına sahip olmadığını kaydeden Bakan Çaudri, Hindistan konusundaki dış politika yaklaşımının ordu tarafından da benimsendiğini dile getirdi. Çaudri, "Başbakan ve ordunun komuta kademesi, bölgede barış olmazsa Pakistan'ın izole olacağı ve gelişmiş ülke olma yarışının dışında kalacağını düşünüyor." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'un Pakistan ziyaretini de değerlendiren Çaudri, ziyaretin beklenenin aksine samimi bir ortamda gerçekleştiğini söyledi.

İki ülkenin bölgesel konulardaki duruşunda büyük farklılıklar olmadığını ifade eden Çaudri, Afganistan'da istikrarın sağlanması için askeri değil siyasi çözüm aranması görüşünün Başbakan Han ve Pompeo tarafından paylaşıldığını sözlerine ekledi.

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Pakistan Başbakanı İmran Han Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri Pakistan Hindistan ilişkileri

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