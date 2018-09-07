Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri, "Hükümet ve ordu Hindistan'la görüşmeye hazır ancak Hindistan'dan henüz pozitif bir yaklaşım göremedik." dedi.

Çaudri, İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin Urduca yayınında konuştu.

Pakistan'da yeni kurulan İmran Han hükümetinin bölgesel barış için adımlar attığını söyleyen Çaudri, Sihizm inancına mensup Hintlilerin hac döneminde vizeye gerek duymaksızın Pakistan'ın Gurdvara Darbar Sahib Kartarpur bölgesine gitmeleri için Kartar Singh bölgesindeki sınır kapısının açılacağını söyledi.

Bakan Çaudri, Pakistan ordusu ile hükümetinin bölgede istikrar için müzakerelere açık olduğunu ifade etti. Çaudri, "Pakistan ordusu ve hükümeti Hindistan'la görüşmeye hazır, ancak Hindistan'dan henüz pozitif bir yaklaşım göremedik. Başbakan Han, bu konuda Hindistan'a birçok mesaj verdi." diye konuştu.

Han'ın yemin törenine Hintli kriket efsanelerini davet etmesini hatırlatan Çaudri, "Başbakan ilk konuşmasında Hindistan'dan bir adım geldiği takdirde karşılık olarak Pakistan'ın iki adım atacağını söyledi. Göreve gelir gelmez Hindistan başbakanıyla konuşup iyi niyeti belirten yazışmalar yaptı." ifadelerini kullandı.